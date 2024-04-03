Мінфін знизив ставки 13-22-міс. ОВДП ще на 0,1 п.п.

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло знизити ставки відсікання 13-міс. та 22-міс. облігацій ще на 0,1 процентного пункту (п.п.) - відповідно до 16,25% та 17,1% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, при ліміті пропозиції на найкоротші облігації в 4 млрд грн (тут і далі за номіналом) попит на них склав 7,83 млрд грн, було відхилено 4 з 24 заявок за ставками до 16,34% річних, а середньозважена становила 16,23% річних.

Попит на 22-міс. облігації було лише 325,4 млн грн за пропозиції 2 млрд грн, проте Мінфін для зниження ставки відмовився від 2 з 24 заявок на 75 млн грн, у яких покупці хотіли отримати прибутковість на рівні минулого тижня - 17,2% річних.

Що стосується найдовших 40-міс. облігацій, то за пропозицією 4 млрд грн Мінфін задовольнив усі 11 заявок на 2,12 млрд грн, залишивши ставку відсікання на рівень минулого тижня - 18,3% річних, а середньозважена ставка навіть зросла з 18,26% до 18,29% річних .

Сумарно обсяг продажів гривневих облігацій цього вівторка знизився до 6,75 млрд грн з 9,6 млрд грн тиждень тому, тоді як валютні папери цього разу не пропонувалися до продажу.



