Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін знизив ставки 13-22-міс. ОВДП ще на 0,1 п.п.

23:42 02.04.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло знизити ставки відсікання 13-міс. та 22-міс. облігацій ще на 0,1 процентного пункту (п.п.) - відповідно до 16,25% та 17,1% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, при ліміті пропозиції на найкоротші облігації в 4 млрд грн (тут і далі за номіналом) попит на них склав 7,83 млрд грн, було відхилено 4 з 24 заявок за ставками до 16,34% річних, а середньозважена становила 16,23% річних.

Попит на 22-міс. облігації було лише 325,4 млн грн за пропозиції 2 млрд грн, проте Мінфін для зниження ставки відмовився від 2 з 24 заявок на 75 млн грн, у яких покупці хотіли отримати прибутковість на рівні минулого тижня - 17,2% річних.

Що стосується найдовших 40-міс. облігацій, то за пропозицією 4 млрд грн Мінфін задовольнив усі 11 заявок на 2,12 млрд грн, залишивши ставку відсікання на рівень минулого тижня - 18,3% річних, а середньозважена ставка навіть зросла з 18,26% до 18,29% річних .

Сумарно обсяг продажів гривневих облігацій цього вівторка знизився до 6,75 млрд грн з 9,6 млрд грн тиждень тому, тоді як валютні папери цього разу не пропонувалися до продажу.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону47*48*49
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000230635Дорозміщення UA4000230262Дорозміщення UA4000230270
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4 000 000 2 000 000 4 000 000
Дата розміщення 02.04.2024 02.04.2024 02.04.2024
Дата оплати за придбані облігації 03.04.2024 03.04.2024 03.04.2024
Дата оплати відсотків 01.05.2024 31.07.2024 10.07.2024
Дата оплати відсотків 30.10.2024 29.01.2025 08.01.2025
Дата оплати відсотків 30.04.2025 30.07.2025 09.07.2025
Дата оплати відсотків  28.01.2026 07.01.2026
Дата оплати відсотків   08.07.2026
Дата оплати відсотків   06.01.2027
Дата оплати відсотків   07.07.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.20 88.00 92.50
Номінальний рівень дохідності, % 16.24 17.60 18.50
Термін обігу (днів) 392 665 1 190
Дата погашення 30.04.2025 28.01.2026 07.07.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 7 827 424 000 325 425 000 2 119 129 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 4 000 000 000 250 425 000 2 119 129 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 8 000 000 000 18 460 882 000 10 831 550 000
Кількість поданих заявок, шт. 24 24 11
Кількість задоволених заявок, шт. 20 22 11
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.34 17.20 18.30
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.15 17.00 18.10
Встановлена дохідність, % 16.25 17.10 18.30
Середньозважена дохідність, % 16.23 17.09 18.29
Надходження до бюджету 4 273 642 416.04 259 774 719.60 2 218 154 468.11

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3236
  0,2487
 0,64
EUR
 1
 42,2768
  0,1384
 0,33

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9519  0,07 0,18 39,5181  0,09 0,23
EUR 42,0058  0,06 0,14 42,8669  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3200  0,28 0,72 39,3400  0,26 0,65
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес