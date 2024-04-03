Мінфін знизив ставки 13-22-міс. ОВДП ще на 0,1 п.п.

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок змогло знизити ставки відсікання 13-міс. та 22-міс. облігацій ще на 0,1 процентного пункту (п.п.) - відповідно до 16,25% та 17,1% річних.
Згідно з даними на сайті Мінфіну, при ліміті пропозиції на найкоротші облігації в 4 млрд грн (тут і далі за номіналом) попит на них склав 7,83 млрд грн, було відхилено 4 з 24 заявок за ставками до 16,34% річних, а середньозважена становила 16,23% річних.
Попит на 22-міс. облігації було лише 325,4 млн грн за пропозиції 2 млрд грн, проте Мінфін для зниження ставки відмовився від 2 з 24 заявок на 75 млн грн, у яких покупці хотіли отримати прибутковість на рівні минулого тижня - 17,2% річних.
Що стосується найдовших 40-міс. облігацій, то за пропозицією 4 млрд грн Мінфін задовольнив усі 11 заявок на 2,12 млрд грн, залишивши ставку відсікання на рівень минулого тижня - 18,3% річних, а середньозважена ставка навіть зросла з 18,26% до 18,29% річних .
Сумарно обсяг продажів гривневих облігацій цього вівторка знизився до 6,75 млрд грн з 9,6 млрд грн тиждень тому, тоді як валютні папери цього разу не пропонувалися до продажу.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|47*
|48*
|49
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000230635
|Дорозміщення UA4000230262
|Дорозміщення UA4000230270
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4 000 000
| 2 000 000
| 4 000 000
| Дата розміщення
| 02.04.2024
| 02.04.2024
| 02.04.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 03.04.2024
| 03.04.2024
| 03.04.2024
| Дата оплати відсотків
| 01.05.2024
| 31.07.2024
| 10.07.2024
| Дата оплати відсотків
| 30.10.2024
| 29.01.2025
| 08.01.2025
| Дата оплати відсотків
| 30.04.2025
| 30.07.2025
| 09.07.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 28.01.2026
| 07.01.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 08.07.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 06.01.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 07.07.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 81.20
| 88.00
| 92.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.24
| 17.60
| 18.50
|Термін обігу (днів)
| 392
| 665
| 1 190
| Дата погашення
| 30.04.2025
| 28.01.2026
| 07.07.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 7 827 424 000
| 325 425 000
| 2 119 129 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 4 000 000 000
| 250 425 000
| 2 119 129 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 8 000 000 000
| 18 460 882 000
| 10 831 550 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 24
| 24
| 11
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 20
| 22
| 11
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.34
| 17.20
| 18.30
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.15
| 17.00
| 18.10
| Встановлена дохідність, %
| 16.25
| 17.10
| 18.30
| Середньозважена дохідність, %
| 16.23
| 17.09
| 18.29
|Надходження до бюджету
| 4 273 642 416.04
| 259 774 719.60
| 2 218 154 468.11
* - військові облігації
Дані: Мінфін України