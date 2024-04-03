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АНАЛІТИКА

Суд постановив заморозити активи Крейга Райта на £6 млн

17:45 02.04.2024 |

Фінанси

 

Британський суддя Джеймс Меллор розпорядився заморозити активи програміста і самопроголошеного творця біткоїна Крейга Райта на суму £6 млн. Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на судові документи.

Суд постановив заморозити кошти Райта, щоб перешкодити йому вивести їх за кордон або ухилитися від судових витрат. Нагадаємо, згідно з рішенням судді Джеймса Меллора від 14 березня 2024 року, програміст Крейг Райт не є автором офіційного документа біткоїна і не має відношення до розробки першої криптовалюти.

Отже, він програв справу проти організації Crypto Open Patent Alliance (COPA) і зобов'язаний сплатити витрати, пов'язані із судовою справою. Згідно з рішенням суду, витрати COPA становлять приблизно £6,7 млн.

Програвши справу, Райт повідомив Реєстраційну палату Великої Британії про те, що акції його холдингової компанії RCJBR були передані фірмі DeMorgan.

«Зрозуміло, що це викликало серйозні побоювання з боку COPA. Є підозра, що Райт вживав заходів, спрямованих на те, щоб уникнути фінансових наслідків свого програшу в суді», - написав суддя Меллор.

У постанові йдеться про те, що у самопроголошеного Сатоші Накамото є історія невиконання зобов'язань щодо виплати грошей. У зв'язку з цим COPA має «вагоме право на присудження значної суми витрат», додав Меллор.

Раніше ми писали, що Райта зобов'язали виплатити $516 000 у рамках процесу проти Coinbase і Kraken.

Варто зазначити, що програміст неодноразово намагався довести через суд свою причетність до розробки біткоїна. Однак він наводив непереконливі аргументи і навіть не зміг назвати ім'я людини, якій він нібито надсилав токени від імені Сатоші Накамото.

Більшість справ Райт програв, як у випадку протистояння з блогером Пітером Маккормаком. Верховний суд постановив, що програміст дав завідомо неправдиві свідчення. Зважаючи на це, було призначено номінальну компенсацію в £1.


Суд постановив заморозити активи Крейга Райта на &#163;6 млн
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin
 

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