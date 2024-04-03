Долар США стабільний до євро та єни, дешевшає щодо фунта стерлінгів

Долар США стабільний до євро та єни на торгах у вівторок, дешевшає у парі з фунтом стерлінгів.

Індекс DXY, що розраховується, показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.

Пара євро/долар за даними на 13:45 EET торгується на рівні $1,0746 порівняно з $1,0744 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара піднявся до $1,2567 порівняно з $1,2551 напередодні.

Курс долара в парі з єною становить 151,66 єни проти 151,65 єни за підсумками попередніх торгів.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на звіт міністерства праці США про безробіття за березень, який буде оприлюднено у п'ятницю. Крім того, на вівторок та середу заплановано публікацію інших важливих даних щодо ринку праці: це звіт про кількість відкритих вакансій за лютий та березневі дані галузевої організації ADP про кількість робочих місць у приватному секторі США.

Звіт Європейського центрального банку (ЄЦБ), опублікований 2 квітня, показав зниження медіанних інфляційних очікувань споживачів у єврозоні на найближчі 12 місяців у лютому до 3,1% - мінімуму за два роки - з 3,3% у січні.

Очікування, що ЄЦБ і Банк Англії почнуть пом'якшувати грошово-кредитну політику раніше, ніж Федеральна резервна система, надають деяку підтримку євро і фунту, зазначає Trading Economics.

Наразі трейдери оцінюють у 63% ймовірність зниження ставки Банком Англії у червні та трохи більш ніж у 50% шанси на зменшення ставки ФРС. Ринок майже повністю впевнений, що ЄЦБ опустить ключові ставки на засіданні 6 червня.