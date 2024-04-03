Фондові ринки АТР не показали єдиної динаміки, Гонконг впевнено виріс після довгих вихідних

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону не показали єдиної динаміки у вівторок.

Гонконгський ринок акцій, що відкрився після тривалих свят, завершив сесію впевненим зростанням, відігравши опубліковані у вихідні дані про збільшення промислової активності у Китаї. Індекс Hang Seng зріс на 2,4% за підсумками торгів.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості КНР минулого місяця піднявся до 50,8 пункту - максимуму з березня минулого року, повідомило минулої неділі Державне статистичне управління (ДСУ) країни. Індикатор перевищив позначку 50 пунктів вперше за п'ять місяців.

Лідером зростання у Гонконгу у вівторок стали акції банку BOC Hong Kong (Holdings), які подорожчали на 9,5%. Впевнений підйом також показали папери Trip.com Group (+9,2%), China Overseas Land & Investment (+6,2%), Miniso Group (+3,2%), Tencent (SPB: 700) Holdings (+1 8%).

Капіталізація Xiaomi Corp. підскочила на 9%. Раніше стало відомо, що виробник споживчої електроніки почав приймати замовлення на власний електромобіль. У вівторок Xiaomi заявила, що отримала замовлення майже на 90 тис. електромобілів за перші 24 години. Вартість автомобіля Xiaomi починається з 215,9 тис. юанів ($29,844 тис.).

Різке зниження у Гонконгу 2 квітня показали акції Netease Inc. (-6,9%).

Папери забудовника China Vanke Co. подешевшали на 12,9%. Наприкінці минулого тижня компанія опублікувала звіт за 2023 рік, згідно з яким її чистий прибуток упав на 46%, склавши 12,16 млрд юанів. Річний виторг China Vanke зменшився на 7,6%, до 465,74 млрд юанів.

Китайський фондовий індекс Shanghai Composite знизився на 0,1% до закриття ринку. Подешевшали акції China Life Insurance (-1,2%), Wuliangye Yibin Co. (-1,1%), Kweichow Moutai Co. (-0,4%), China Merchants Bank (-0,3%).

Японський фондовий індекс Nikkei 225 збільшився на 0,1% до закриття сесії.

Одним із лідерів зростання у Токіо у вівторок стали акції виробника напівпровідникового обладнання Sumco Corp., які подорожчали на 4,4%, лідером зниження - папери залізничної компанії Odakyu Electric Railway (-6%).

Капіталізація Tokyo Electron підвищилася на 3,4%, Sumitomo Metal Mining - на 3,8%, Sony Group - знизилася на 0,3%, Toyota Motor - на 0,2%.

Вартість паперів японської Renova Inc., що працює у сфері ВДЕ, підскочила на 8,6%. Renova повідомила, що Tokyo Gas планує купити 13% її акцій, щоб допомогти компанії у фінансуванні ВІЕ-проектів у Японії та за кордоном.

Південнокорейський KOSPI збільшився на 0,2% до закриття ринку у вівторок.

Акції Samsung Electronics подорожчали на 3,7%, SK Hynix - на 0,4%, Hanmi Semiconductor - на 2,3%. Водночас подешевшали папери LG Energy Solution (-0,6%), Samsung SDI (-0,2%), Hyundai Motor (-3,3%), Kia Corp. (-3,7%); LG Chem (-1,5%).

Інфляція у Південній Кореї у березні залишилася на рівні попереднього місяця - 3,1% у річному вираженні, повідомило у вівторок статистичне відомство країни. Таким чином інфляція тримаються на максимумі з грудня.

Зростання споживчих цін у помісячному вираженні у березні сповільнилося до 0,1% із лютневих 0,5%.

Австралійський ринок акцій, що не працював минулої п'ятниці у зв'язку з великодніми святами, завершив торги у вівторок слабким зниженням. Фондовий індекс S&P/ASX 200 опустився до закриття сесії на 0,11%.

Папери Rio Tinto подорожчали на 0,7%, Santos Ltd. - на 1,2%. У той же час, вартість акцій Fortescue Ltd. знизилася на 1,1%, Macquarie Group - на 0,7%.