Долар зростає, через зменшення бетів на зниження ставок ФРС

У вівторок курс долара США коливався біля максимуму за 4 з половиною місяці по відношенню до основних конкурентів, оскільки трейдери поспішили відсунути бети на перше в цьому році зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Долар утримався біля шеститижневого максимуму проти євро і фунта стерлінгів, досягнутого в понеділок, після того, як дані з США несподівано показали перше зростання промислового виробництва з вересня 2022 року.

Побоювання втручання японських чиновників обмежили зростання долара проти єни, навіть незважаючи на те, що довгострокова прибутковість казначейських облігацій США, за якою зазвичай слідкує валютна пара, підскочила більш ніж на 14 базисних пунктів до двотижневого максимуму в 4,337% за одну ніч.

Золото, яке демонструє найкращі результати, коли прибутковість падає, було відкинуто з рекордного піку.

Згідно з даними CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки ФРС в червні становить 61,3%, в порівнянні з 70,1% тиждень тому.

"Розбіжність між стійкою динамікою зростання в США і зниженням ризику зниження ставки ФРС на тлі млявого зростання в інших валютах свідчить про те, що будь-яке падіння індексу DXY слід розглядати як можливість для покупки", - сказав глава валютної стратегії Westpac Річард Франулович, маючи на увазі індекс долара.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до єни, євро, фунта стерлінгів та трьох інших валют, виріс на 0,02% до 105,02 після зростання на 0,51% до 105,07 в понеділок.

Євро знизився на 0,08% до $1,0733, тримаючись близько до нічного мінімуму 1,0731. Фунт стерлінгів знизився на 0,04% до $1,25455 після падіння до $1,2540 на попередній сесії.

Японська єна трохи зміцнилась у вівторок до 151,565 за долар після падіння до 151,77 напередодні.

Минулого тижня вона досягла 34-річного мінімуму на рівні 151,975, що підштовхнуло Японію до посилення попереджень про інтервенції. У вівторок міністр фінансів Шунічі Сузукі повторив, що він не виключає жодних варіантів реагування на безладні валютні рухи.

Японська влада втручалася у 2022 році, коли курс єни впав до 32-річного мінімуму в 152 ієни за долар.

Падіння єни відбулося, незважаючи на перше з 2007 року підвищення процентної ставки Банком Японії минулого місяця, оскільки чиновники обережно ставляться до подальшого посилення монетарної політики на тлі обережного виходу з десятиліть дефляції.

"Незважаючи на підвищений ризик інтервенцій, політика Банку Японії залишається дуже м'якою, а японські дані продовжують демонструвати крихкість економічного відновлення в рамках "доброчесного циклу", - сказав Франулович з Westpac.

"Якщо інтервенція відбудеться, то падіння USD/JPY нижче 150,00 може бути відносно глибоким, враховуючи нещодавній сплеск позикових шортів по японській єні. Однак, вони, швидше за все, будуть розглядатися як можливості для купівлі, як тільки позиціонування стане більш збалансованим".

Австралійський долар залишився без змін на рівні $0,6489 після падіння до майже місячного мінімуму $0,64815 в понеділок.

Новозеландський долар знизився на 0,07% до $0,5949, повернувшись до 4-1,5-місячного мінімуму на рівні $0,59395.

Спот-золото виросло на 0,11% до $2 253,09 після падіння з рекордного максимуму на рівні $2 265,49 на попередній сесії.