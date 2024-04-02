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Dow, S&P закриваються з пониженням, оскільки виробничі дані піднімають прибутковість
07:57 02.04.2024 |
Індекси Dow і S&P 500 знизилися в понеділок через занепокоєння інвесторів щодо термінів зниження процентних ставок Федеральним резервом після того, як сильніші, ніж очікувалося, виробничі дані підштовхнули прибутковість казначейських облігацій до зростання.
Інститут управління поставками (ISM) повідомив, що індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI) минулого місяця зріс до 50,3, що є найвищим показником і першим значенням вище 50 з вересня 2022 року, порівняно з 47,8 у лютому. Це свідчить про те, що виробничий сектор, який постраждав від підвищення процентних ставок, відновлюється.
Nasdaq закрився трохи вище, як і технологічний сектор S&P 500. Індекс напівпровідників підскочив на 1,2%.
"Якщо економіка все ще дещо сильна, і зараз, коли дані PMI починають рухатися вгору, це свідчить про те, що може бути певний тиск на прибутковість", - сказав Кіт Лернер, головний ринковий стратег компанії Truist Wealth в Атланті.
Дохідність 10-річних і дворічних казначейських облігацій підскочила до двотижневих максимумів після виходу виробничих даних.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 240,52 пункти, або 0,60%, до 39 566,85, S&P 500 втратив 10,58 пункти, або 0,20%, до 5 243,77, а Nasdaq Composite виріс на 17,37 пункти, або 0,11%, до 16 396,83.
Згідно з CME FedWatch tool, ф'ючерсний ринок процентних ставок в США оцінював ймовірність зниження ставок в червні на рівні 58%, в порівнянні з 64% тиждень тому.
"Ми б віддали перевагу сильнішій економіці з меншою кількістю знижень ставок, ніж слабшій економіці з більшою кількістю знижень ставок, але, в короткостроковій перспективі, мова змістилася до трьох знижень ставок", - додав Лернер.
Ключові посадовці ФРС - голова Крістофер Уоллер і президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік - заявили, що вони віддають перевагу менш ніж трьом зниженням ставок цього року.
Цього тижня інвестори отримають більше ясності в думках центрального банку США, оскільки 13 з 19 чиновників ФРС виступлять з промовами.
Крім того, в п'ятницю буде опублікований щомісячний звіт по зайнятості в США.
Більшість секторів S&P 500 знизились, при цьому найбільше постраждали нерухомість, охорона здоров'я та комунальні послуги. Енергетичний сектор виріс разом зі зростанням цін на сиру нафту.
Серед тих, хто знизився, акції AT&T впали на 0,6% після того, як американський телекомунікаційний гігант оголосив про масштабний витік даних, який торкнувся нинішніх і колишніх власників рахунків.
Обсяг торгів на американських біржах склав 10,22 млрд акцій, в порівнянні з 12 млрд в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
На Нью-Йоркській фондовій біржі падіння акцій переважало над зростанням у співвідношенні 1,90 до 1; на біржі Nasdaq співвідношення 1,73 до 1 було на користь падіння.
Індекс S&P 500 показав 36 нових 52-тижневих максимумів і 2 нових мінімуми; індекс Nasdaq Composite зафіксував 97 нових максимумів і 74 нових мінімуми.
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