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АНАЛІТИКА

Долар слабо зміцнюється до основних валют

15:38 01.04.2024 |

Фінанси

 

Долар США слабо зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів у понеділок.

Біржі Європи, а також Австралії та Гонконгу залишаються закритими у зв'язку з великодніми святами.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,03%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Пара євро/долар за даними на 13:45 EET торгується на рівні $1,0788 порівняно з $1,0798 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився до $1,2616 порівняно з $1,2626 у п'ятницю.

Вартість американської валюти в парі з єною становить 151,39 єни проти 151,33 єни за підсумками попередніх торгів.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на дані про динаміку споживчих цін у єврозоні за березень, а також звіт Мінпраці США про безробіття в країні минулого місяця.

У понеділок о 16:00 EET Інститут управління поставками (ISM) опублікує значення індексу ділової активності в промисловому секторі США (ISM Manufacturing) за березень. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає збільшення індексу до 48,4 пункту з лютневих 47,8 пункту.

Курс долара щодо юаня в понеділок становить 7,2303 юаня проти 7,2212 юаня на закриття ринку в п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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