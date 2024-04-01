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НБУ незначно послабив довідковий курс гривні до 39,0455 грн/$1
12:45 01.04.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 1 квітня 2024 року.
|Показник
|29.03.2024
|01.04.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.019
|39.0455
|0.07
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 1 квітня - 38,9974 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют
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