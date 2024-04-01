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АНАЛІТИКА

Вартість золота встановила історичний рекорд

11:50 01.04.2024 |

Фінанси

 

Ціна на золото на світових ринках у понеділок, 1 квітня, досягла рекордного максимуму - $2286,40 за унцію, свідчать дані торгів на Нью-Йоркській товарній біржі. Вартість зливків підскочила майже на 2%, порівнюючи з п'ятницею.

Це реакція ринку на сповільнення інфляції у США, яка збільшує шанси пом'якшення монетарної політики Федрезерву, - перше в цьому році зниження вартості запозичень очікується уже в червні. За словами голови Федрезерву Джерома Павелла, показник інфляції значною мірою відповідає очікуванням, пише Bloomberg.

Вартість золота встановила історичний рекорд
Вартість золота встановила історичний рекорд

 Джерело: Сomex

"Дані щодо інфляції й, зокрема, коментарі Павелла забезпечили додатковий імпульс золоту, бо ринок все більше упевнюється в тому, що ФРС почне знижувати ставки в червні", - сказав Воррен Паттерсон, керівник відділу сировинної стратегії ING.

Інші інвестиційні банки теж дають позитивні прогнози для золота. Компанія JPMorgan Chase раніше заявила, що цей метал - вибір №1 на сировинних ринках, а його ціна цього року може сягнути $2500 за унцію. У Goldman Sachs бачать потенціал для $2300.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: золото
 

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