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Вартість золота встановила історичний рекорд
11:50 01.04.2024 |
Ціна на золото на світових ринках у понеділок, 1 квітня, досягла рекордного максимуму - $2286,40 за унцію, свідчать дані торгів на Нью-Йоркській товарній біржі. Вартість зливків підскочила майже на 2%, порівнюючи з п'ятницею.
Це реакція ринку на сповільнення інфляції у США, яка збільшує шанси пом'якшення монетарної політики Федрезерву, - перше в цьому році зниження вартості запозичень очікується уже в червні. За словами голови Федрезерву Джерома Павелла, показник інфляції значною мірою відповідає очікуванням, пише Bloomberg.
Вартість золота встановила історичний рекорд
"Дані щодо інфляції й, зокрема, коментарі Павелла забезпечили додатковий імпульс золоту, бо ринок все більше упевнюється в тому, що ФРС почне знижувати ставки в червні", - сказав Воррен Паттерсон, керівник відділу сировинної стратегії ING.
Інші інвестиційні банки теж дають позитивні прогнози для золота. Компанія JPMorgan Chase раніше заявила, що цей метал - вибір №1 на сировинних ринках, а його ціна цього року може сягнути $2500 за унцію. У Goldman Sachs бачать потенціал для $2300.
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