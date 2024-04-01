Ціна на золото на світових ринках у понеділок, 1 квітня, досягла рекордного максимуму - $2286,40 за унцію, свідчать дані торгів на Нью-Йоркській товарній біржі. Вартість зливків підскочила майже на 2%, порівнюючи з п'ятницею.

Це реакція ринку на сповільнення інфляції у США, яка збільшує шанси пом'якшення монетарної політики Федрезерву, - перше в цьому році зниження вартості запозичень очікується уже в червні. За словами голови Федрезерву Джерома Павелла, показник інфляції значною мірою відповідає очікуванням, пише Bloomberg.

Вартість золота встановила історичний рекорд



Джерело: Сomex

"Дані щодо інфляції й, зокрема, коментарі Павелла забезпечили додатковий імпульс золоту, бо ринок все більше упевнюється в тому, що ФРС почне знижувати ставки в червні", - сказав Воррен Паттерсон, керівник відділу сировинної стратегії ING.

Інші інвестиційні банки теж дають позитивні прогнози для золота. Компанія JPMorgan Chase раніше заявила, що цей метал - вибір №1 на сировинних ринках, а його ціна цього року може сягнути $2500 за унцію. У Goldman Sachs бачать потенціал для $2300.