Українці торік взяли у 1,5 раза більше мікрокредитів, ніж у 2022-му - Опендатабот Українці торік взяли у 1,5 раза більше мікрокредитів, ніж у 2022-му - Опендатабот

У минулому році українці уклали 8 244 855 мікрокредитних договорів на загальну суму 40,62 млрд грн.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

"Проте стверджувати про зубожіння українців від початку повномасштабної війни зарано. Попри зростання у 1,5 рази за рік, кількість мікропозик все ще складає більш ніж половину від обсягів 2021 року", - зазначають експерти.

У середньому, українці брали близько 700 тисяч мікрокредитів на місяць.

У 2023 році українці взяли в мікрофінансових організаціях (МФО) у борг у 1,7 раза більше грошей, ніж у перший рік повномасштабної війни. Проте загальна сума позик все ще на третину менша, ніж до початку повномасштабної війни.

Середня сума мікрокредиту становила 4 926 грн, що на 7% більше, ніж у 2021 році.

Водночас заборгованість українців за мікрокредитами за рік зросла на 16% та сягнула 9,3 млрд грн. Якщо впродовж 2022 заборгованість зменшувалася щоквартально і досягла найменшого показника - 8,03 млрд грн станом на 1 січня 2023, то протягом трьох кварталів 2023 вона зростала щоквартала й лише наприкінці року зменшилася - на 144 млн грн.