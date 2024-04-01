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НБУ збільшив у березні продаж доларів
08:39 01.04.2024 |
Національний банк України у березні продав на міжбанківському валютному ринку $1,788 млрд. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Обсяг продажів був на 18,5% вищим, ніж у лютому ($1,509 млрд).
Також НБУ придбав за місяць $26 млн.
За останній тиждень березня регулятор продав $654,6 млн. Також НБУ придбав $1,95 млн.
З початку року Нацбанк продав на міжбанку понад $5,9 млрд, а придбав - лише $73,8 млн.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: міжбанк, курс валют
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