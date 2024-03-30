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АНАЛІТИКА

Чистий продаж НБУ цього тижня трохи скоротився - до $652 млн

23:59 29.03.2024 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) знизився цього тижня до $652,7 млн з $680,4 млн минулого, що близько до показників на початок року, свідчать дані регулятора.

Згідно з ними, продаж валюти знизився з $680,9 млн до $654,7 млн, тоді як купівля збільшилася з $0,46 млн до $1,95 млн.

Офіційний курс гривні за підсумками тижня послабився на 9 коп. - з 38,9075 грн/$1 до $38,9974 грн/$1. Він знижувався у першій половині тижня, досягнувши нового історичного мінімуму у вівторок - 39,3430 грн/$1, після чого почав зміцнюватися, зокрема у п'ятницю зріс на 23 коп.

На готівковому ринку курс гривні за тиждень послабився на 11 коп. - До 39,41 грн / $ 1.

Динаміка негативного сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу відповідала коливанням гривні у цей час: із $16,4 млн у понеділок воно зросло до $25,7 млн у середу.

Як повідомлялося, цього тижня Україна отримала новий кредит у рамках позики на політику розвитку (DPL) через Світовий банк $1,4 млрд і $880 четвертого траншу за програмою розширеного фінансування EFF від МВФ, тоді як минулого - перший транш EUR4,5 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility, $1,5 млрд - від Канади та $230 млн - від Японії через Світовий банк - сумарно $8,9 млрд.

Водночас, представники Нацбанку на прес-конференції 14 березня зазначили, що таке неритмічне зовнішнє фінансування не призведе до якихось шоків на валютному ринку.

За підсумками лютого чистий продаж НБУ знизився до $1,50 млрд з $2,53 млрд у січні, $3,55 млрд у грудні та $2,45 млрд у листопаді. Однак через низьку зовнішню підтримку міжнародні резерви скоротилися в лютому на 3,8%, або на $1,47 млрд - до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн .

Нацбанк прогнозував, що останні зовнішні надходження дозволять поновити міжнародні резерви. У січні він знизив їхній прогноз на кінець 2024 року до $40,4 млрд з $44,7 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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