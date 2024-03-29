Нацбанк почне публікувати статистичні дані у євро

Національний банк України почне публікувати основні таблиці статистики зовнішнього сектору України на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ також у євро й гривні. Така практика узгоджується з євроінтеграційним поступом України.

Як пояснили у пресслужбі НБУ, з червня 2023 року Україна є кандидатом на членство в ЄС, а позширення публікації статистики зовнішнього сектору в євро та в національній валюті є найкращою практикою для країн-кандидатів.

Зокрема, кандидати на вступ до Євросоюзу, які набули цей статус до 2022 року, вже перейшли до публікації даних в євро (крім Туреччини).

У Нацбанку нагалали, що публікація даних статистики зовнішнього сектору в євро та гривні мала початися ще у березні 2022 року, починаючи з даних за 2021 рік. Однак таку публікацію було відтерміновано через проблеми з даними внаслідок початку повномасштабної війни.

Наразі програмою розвитку офіційної статистики до 2028 року передбачено запровадження розрахунку та публікації статистики зовнішнього сектору в євро у 2024 році. Водночас статистичний опис даних, їх аналіз та прогноз оприлюднюватиметься, як і раніше, в доларах США.