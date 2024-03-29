Долар США знижується до основних світових валют

Курс долара США під час торгів у п'ятницю знижується до основних світових валют на тлі низької активності торгівлі, оскільки біржі багатьох країн Європи, а також США й Австралії закриті у зв'язку з великодніми святами.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, який показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, знизився на 0,12% - до 104,4 пункту. Ширший індикатор WSJ Dollar, який відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, зменшився на 0,1%.

Раніше під час торгів значення DXY підвищувалося до максимальних за шість тижнів 104,7 пункта, однак після виходу статистики індикатор пішов униз. За перший квартал він збільшився приблизно на 3%.

Індекс споживчих цін (індекс PCE) у лютому підвищився на 0,3% щодо попереднього місяця. Підвищення було слабшим за очікування аналітиків, які прогнозували збереження темпів інфляції на січневому рівні в 0,4%.

Зростання індексу PCE Core, який не враховує вартості продуктів харчування та енергоресурсів, минулого місяця уповільнилося до 0,3% у помісячному виразі з 0,5% у січні. Динаміка збіглася з консенсус-прогнозом.

Євро торгується в районі $1,0796 порівняно з $1,0788 за підсумками минулої сесії.

У першому кварталі євро втратив близько 2,3% своєї вартості на тлі очікувань, що Європейський центральний банк незабаром розпочне зниження процентних ставок, повідомляє Trading Economics. Хоча більшість аналітиків схиляються до того, що це станеться в червні, низка експертів не відкидає ймовірності зменшення ставки вже за підсумками наступного засідання у квітні.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 163,19 єни порівняно зі 163,30 єни на кінець попереднього торгового дня. Курс долара становить 151,21 єни проти 151,38 єни.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2639 порівняно з $1,2625 на закриття попередніх торгів. Курс євро становить 0,8544 фунта проти 0,8547 фунта днем раніше.