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Глобальний індекс акцій зріс на 7,7% у I кварталі, максимально за п'ять років
13:39 29.03.2024 |
Світовий фондовий індекс MSCI збільшився на 7,7% за підсумками першого кварталу, зафіксувавши рекордне зростання з 2019 року на тлі кращих, ніж очікувалося, макроекономічних показників і оптимізму з приводу технологій штучного інтелекту, пише Financial Times.
Зокрема, американський індекс S&P 500 у січні-березні 22 рази оновлював історичний максимум.
Тим часом британський, німецький і французький фондові індекси випередили за темпами зростання S&P 500 у березні. А найстрімкіше зростання серед індексів найбільших економік світу в першому кварталі показав японський TOPIX, що підскочив на 16,2% і наблизився до рекордних значень, які спостерігалися в 1989 році.
Акції виробника мікрочипів Nvidia Corp. злетіли з початку року на 82,5%, а капіталізація компанії збільшилася більш ніж на $1 трлн - це приблизно 20% приросту вартості глобального ринку акцій за цей період, зазначає FT.
"Це був досить оптимістичний відрізок, - зазначила старший глобальний стратег Invesco Крістіна Хупер. - На ринку присутній ентузіазм з приводу ШІ, який надав підтримку. Але головним чином усе впирається в очікування швидкого пом'якшення грошово-кредитної політики і сигнали стійкості світової економіки".
Інфляція у світі ослабла, а побоювань глобальної рецесії не виникло, сказала портфельний керуючий Amundi Амелі Дерамбюр. "Найімовірніше, слабкість в економіці проявлятиметься лише поступово, тож у поточного ралі є ще час", - додала вона.
Приблизно дві третини фондових керівників, які взяли участь у нещодавньому опитуванні Bank of America, не очікують рецесії в США в найближчі 12 місяців. На початку 2023 року таких оптимістів було трохи більше ніж 10%.
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