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Долар США слабко зміцнюється до євро і фунта, стабільний щодо єни

10:03 29.03.2024 |

Фінанси

 

Долар США слабо зміцнюється до євро і фунта стерлінгів у п'ятницю, стабільний у парі з єною.

Активність торгів протягом дня, ймовірно, буде низькою, оскільки біржі США та Європи, а також Гонконгу та Австралії закриті у зв'язку з Великодніми святами (Страсна п'ятниця).

Увага трейдерів у п'ятницю спрямована на звіт про доходи й витрати американців за лютий, що включає ключовий показник інфляції, який відстежує Федеральна резервна система (ФРС).

Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, педебачає, що індекс споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоресурсів (PCE Core) у лютому зріс на 2,8% у річному виразі, як і місяцем раніше. Темпи підвищення показника в щомісячному виразі, як очікується, сповільнилися до 0,3% з 0,4% у січні.

У п'ятницю також відбудеться виступ голови ФРС Джерома Павелла, який візьме участь у заході Федерального резервного банку Сан-Франциско.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, імовірність її зниження в червні ринок оцінює у 61%, за даними CME FedWatch.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), у п'ятницю додає 0,08%, ширший WSJ Dollar Index - 0,05%.

Пара євро/долар торгується на рівні $1,0776 порівняно з $1,0788 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився до $1,2619 порівняно з $1,2625 напередодні.

Курс долара в парі з єною становить 151,42 єни проти 151,38 єни в четвер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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