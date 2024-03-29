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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Японський Nikkei відновлюється, єна стабільна
08:15 29.03.2024 |
Середній японський індекс Nikkei виріс у п'ятницю, відновившись після різких втрат на попередній сесії, оскільки гравців ринку стимулювало ослаблення єни, оскільки валюта стабілізувалась після падіння до тридцятирічного мінімуму.
До полуденної перерви Nikkei виріс на 0,74% до 40 466,82 і, як очікується, втратить 1% цього тижня.
Широкий індекс Topix виріс на 0,81% до 2 773,14 і може втратити 1,4% за тиждень.
"Ринок відновився після вчорашніх втрат, які були викликані деякими технічними проблемами", - сказав Фуміо Мацумото, головний стратег Okasan Securities.
"Інвестори залишаються обережними щодо можливої інтервенції на валютному ринку, але в цілому вони сприймають слабку єну як позитивний фактор для вітчизняних акцій".
У четвер Nikkei знизився на 1,46%, оскільки багато акцій були дисконтовані з урахуванням дивідендних прав до кінця фінансового року.
Ринки також були обережними щодо можливої валютної інтервенції для підтримки єни після того, як цього тижня вона впала до 34-річного мінімуму по відношенню до долара.
Востаннє ієна торгувалась на рівні 151,34, зміцнившись на 0,03% по відношенню до долара.
Акції компанії Fast Retailing, що володіє брендом Uniqlo, зросли на 0,92%. Акції компаній Tokyo Electron та Advantest, що займаються виробництвом мікросхем, зросли на 0,82% та 0,97% відповідно.
Сектор нерухомості підскочив на 3,12%, ставши лідером серед 33 галузевих індексів Токійської фондової біржі.
Mitsui Fudosan, Tokyo Tatemono та Sumitomo Realty & Development увійшли до п'ятірки лідерів Nikkei, піднявшись приблизно на 4% кожен.
Цього місяця цей сектор зріс майже на 18%, найбільше серед інших секторів, чому сприяло оприлюднене цього тижня урядове опитування, яке показало, що у 2023 році ціни на землю в країні зростуть найшвидшими темпами за останні 33 роки.
Оптимізм щодо того, що Банк Японії не буде швидко підвищувати процентні ставки, підтримує ціни на їхні акції, каже Мацумото Мацумото з Okasan Securities.
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