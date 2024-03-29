S&P 500 закрився з підвищенням, забезпечивши найсильніший 1-й квартал з 2019 року

Індекс S&P 500 завершив тиждень невеликим зростанням у четвер, продемонструвавши найсильніший перший квартал за останні п'ять років, оскільки інвестори перетравлювали останню порцію економічних даних, очікуючи на наступний показник інфляції.

Кожен з трьох основних американських індексів зафіксував значне квартальне зростання, на чолі з підйомом S&P 500 на 10,16%, чому сприяв оптимізм щодо акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом (ШІ), і очікування, що Федеральна резервна система США почне знижувати процентні ставки в цьому році.

Індекс Dow знаходиться менш ніж в 1% від того, щоб вперше подолати рівень 40 000.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що в четвертому кварталі економіка США зростала швидше, ніж передбачалося раніше, частково завдяки високим споживчим витратам, в той час як окремий звіт показав, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття свідчить про те, що ринок праці залишається на міцному фундаменті.

"Економіка в досить хорошій формі, споживачі в досить хорошій формі і продовжують витрачати, безробіття все ще залишається на низькому рівні, і продовжують існувати кишені, де економіка процвітає ... Отже, є гроші, які хочуть бути витраченими у найрізноманітніші способи", - сказав Джордж Янг, портфельний менеджер Villere & Company в Новому Орлеані.

"А ще у вас є морквина, яку ФРС нібито тримає в руках, кажучи, що ми, можливо, скоро знизимо, і ми, можливо, скоро знизимо, і всі намагаються розібрати їхні слова".

У той час як фондові ринки США будуть закриті на свято Страсної п'ятниці, основна увага буде прикута до публікації індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE), ключового показника інфляції ФРС, який дасть підказки про терміни і розмір зниження ставок цього року з боку центрального банку.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 47,29 пунктів, або на 0,12%, до 39 807,37, S&P 500 - на 5,86 пунктів, або на 0,11%, до 5 254,35, а Nasdaq Composite - на 20,06 пунктів, або на 0,12%, до 16 379,46.

За тиждень Dow виріс на 0,84%, S&P 500 - на 0,39%, а Nasdaq - на 0,3%. У березні Dow піднявся на 2,08%, S&P - на 3,1%, а Nasdaq - на 1,79%. За квартал Dow виріс на 5,62%, S&P 500 - на 10,16%, а Nasdaq - на 9,11%.

Вночі голова ФРС Крістофер Уоллер заявив, що останні невтішні дані по інфляції підтверджують доцільність того, щоб центральний банк утримався від зниження короткострокової процентної ставки, але не виключив зниження ставок пізніше цього року.

Згідно з даними CME's FedWatch Tool, ймовірність того, що ФРС знизить ставки щонайменше на 25 базисних пунктів (б.п.) у червні, становить приблизно 64%.

У той час як послуги зв'язку, енергетика і технології показали найкращі результати серед 11 основних секторів у цьому кварталі, лише нерухомість зазнала падіння.

Акції Walgreens Boots зросли на 3,19% після квартальної звітності, в якій компанія зафіксувала збитки від знецінення своїх інвестицій в оператора клінік VillageMD.

Акції Home Depot впали на 0,59% після того, як рітейлер товарів для дому заявив, що придбає постачальника будівельних матеріалів SRS Distribution за $18,25 млрд, що стало найбільшою угодою в його кар'єрі.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 1,87 до 1. На біржі Nasdaq кількість випусків акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 1,42 до 1.

Індекс S&P 500 досяг 91 нового 52-тижневого максимуму і не зафіксував жодного нового мінімуму, в той час як Nasdaq зафіксував 275 нових максимумів і 52 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 11,17 мільярдів акцій, порівняно з 12,07 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.