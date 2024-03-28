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АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до євро та фунта, стабільний щодо єни

14:55 28.03.2024 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро та фунта стерлінгів на торгах у четвер, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,22%, ширший WSJ Dollar Index - 0,24%.

Пара євро/долар торгується на рівні $1,0789 порівняно з $1,0828 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився до $1,2619 порівняно з $1,2642 напередодні.

Тривка інфляція та високі темпи зростання зайнятості в США говорять на користь того, що Федеральній резервній системі (ФРС) не варто поспішати зі зниженням базової процентної ставки, заявив напередодні член ради керуючих американського ЦБ Крістофер Уоллер.

Останні статдані "показують мені, що було б розумним зберігати ставку на нинішньому обмежувальному рівні, можливо, довше, ніж очікувалося раніше, щоб утримати інфляцію на траєкторії сталого руху до цільового рівня 2%", сказав Уоллер під час виступу в Економічному клубі Нью- Йорк.

Тим часом останні заяви представників Європейського центрального банку (ЄЦБ) говорять про те, що момент пом'якшення політики регулятором наближається.

Темпи зростання споживчих цін у єврозоні стрімко сповільнюються, і момент для зниження відсоткових ставок стає дедалі ближчим, сказав у четвер член ради керуючих Європейського центрального банку та голова ЦБ Італії Фабіо Панетта.

"Обмежувальна грошово-кредитна політика ЄЦБ тисне на попит і сприяє зниженню інфляції поряд із падінням цін на енергоносії, - зазначив він у ході виступу в Римі. - Ризики для цінової стабільності ослабли, і незабаром настануть умови для пом'якшення ДКП".

Ринок загалом очікує, що ЄЦБ почне знижувати ставки у червні.

Тим часом член Комітету з грошово-кредитної політики (MPC) Банку Англії Джонатан Хаскел заявив в інтерв'ю газеті Financial Times, що британському ЦБ не варто поспішати зі зменшенням ставки, оскільки міркування щодо стійкості уповільнення інфляції у Великій Британії можуть бути передчасними.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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