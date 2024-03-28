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НБУ незначно послабив довідковий курс гривні до 39,1984 грн/$1
13:25 28.03.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 28 березня 2024 року.
|Показник
|27.03.2024
|28.03.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.1845
|39.1984
|0.04
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 28 березня - 39,3430 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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