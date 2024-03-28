НБУ незначно послабив довідковий курс гривні до 39,1984 грн/$1

Під час проведення Game Developers Conference компанія Qualcomm повідомила розробникам ігор, що їхні ігри вже повинні працювати на хвилі майбутніх Windows-ноутбуків на базі чипів Snapdragon. Для запуску ігор не потрібно буде портувати ігри на платформу Qualcomm.