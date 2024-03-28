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АНАЛІТИКА

У ЄС схвалили заборону на анонімні криптоплатежі

 

У Європейському Союзі (ЄС) схвалили обмеження на анонімні криптовалютні платежі. Про це повідомляє член Європарламенту від партії Deutsch Piraten Partei Патрік Бреєр.

Відповідно до останніх змін у законодавстві, криптовалютні платежі, що здійснюються через неідентифіковані криптогаманці, є фактично незаконні в Європейському Союзі.

У документі сказано, що заборона не поширюється на постачальників апаратного та програмного забезпечення або постачальників некастодіальних гаманців, оскільки вони не мають доступу або контролю над криптоактивами.

«Для забезпечення ефективного застосування вимог AML/CFT до криптоактивів, необхідно заборонити надання та зберігання анонімних криптоактивів, а також рахунки, що дозволяють анонімізацію або підвищену завуальованість транзакцій», - йдеться в заяві.

У юридичній фірмі Dillon Eustace зазначили, що затверджений пакет заходів з боротьби з відмиванням коштів повинен застосовуватися через три роки після набрання чинності. Однак в компанії очікують, що ці закони почнуть діяти в повному обсязі раніше за звичайний термін.

Нагадаємо, раніше Європарламент затвердив дотичний до криптоактивів звід санкційних правил.


У ЄС схвалили заборону на анонімні криптоплатежі
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, ЄС
 

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