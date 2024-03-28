Ціни на золото наближаються до рекордних максимумів; мідь відновлюється після сигналів з Китаю

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у четвер, наблизившись до рекордно високого рівня, оскільки трейдери купували жовтий метал в очікуванні нових сигналів щодо інфляції та процентних ставок в США.

Серед промислових металів, ціни на мідь відновилися після нещодавніх втрат, повернувшись до 11-місячних максимумів після того, як з'явилися повідомлення про те, що китайські переробники пропонують скоротити обсяги виробництва міді.

Цього тижня ціни на дорогоцінні метали відновили більшу частину своїх втрат, оскільки очікування того, що Федеральний резерв може знизити процентні ставки вже в червні, залишилися в силі. Але зміцнення долара, який перебував біля місячного максимуму, утримувало ціни на золото на відстані від рекордних максимумів.

Спотове золото о 05:09 за Гринвічем стабілізувалося на рівні $2 195,34 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується у квітні, стабілізувалися на рівні $2 215,80 за унцію. Спотові ціни були трохи нижче рекордного максимуму в 2 222,90 доларів за унцію, досягнутого минулого тижня.

Основна увага зараз прикута до даних по індексу цін PCE - ключового показника інфляції ФРС, який має бути опублікований в п'ятницю. Будь-які ознаки уповільнення інфляції, ймовірно, спровокують значне зростання на ринках металів, оскільки вони збільшують шанси на дострокове зниження процентних ставок.

Разом з даними PCE, в п'ятницю також відбудуться окремі виступи Голови ФРС Джерома Пауелла та члена FOMC Мері Дейлі. За будь-якими сигналами від них щодо зниження процентних ставок будуть уважно стежити після того, як цього тижня інші чиновники ФРС зайняли дещо "яструбиний" тон.

Губернатор ФРС Крістофер Уоллер попередив, що центральний банк не поспішає зі зниженням ставок, посилаючись на повільну інфляцію та стійкість американської економіки.

Тривалий період високих ставок не обіцяє нічого хорошого для цін на золото, оскільки збільшує альтернативну вартість інвестування в злитки.

Ця думка тримала під тиском й інші дорогоцінні метали. Ф'ючерси на платину зросли на 0,3% до $914,0 за унцію, а ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні $24,777 за унцію.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,5% до $8,913,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США зросли на 0,4% до $4,0303 за фунт.

Агентство Reuters повідомило, що найбільші китайські мідеплавильні заводи розглядають можливість скорочення виробництва, а також не дали жодних рекомендацій щодо цін на мідь у другому кварталі.

Повідомлення про скорочення виробництва в Китаї, що є передвісником скорочення ринків рафінованої міді, викликали різке зростання цін на мідь на початку березня, в результаті чого вони досягли 11-місячних максимумів.

Але це зростання було нівельоване даними про те, що запаси міді в Китаї залишаються високими, що, в свою чергу, свідчить про те, що ринки можуть бути не такими вузькими, як очікувалося спочатку.