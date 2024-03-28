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Американські індекси закрилися з ростом, на чолі з Dow, оскільки інвестори очікують прогнозів щодо ставок

07:44 28.03.2024 |

Фінанси

 

Американські акції виросли в середу, індекс Dow очолив зростання, а індекс S&P 500 встановив рекорд закриття, в той час як інвестори очікують наступних даних по інфляції та коментарів Федеральної резервної системи в очікуванні сигналів щодо подальшої динаміки процентної ставки.

Акції Merck & Co зросли на 4,96%, ставши найкращим показником Dow, після того, як Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило його терапію для дорослих, які страждають на рідкісне захворювання легенів.

Зараз індекс блакитних фішок Dow знаходиться менш ніж в 1% від того, щоб вперше подолати рівень 40 000.

Зростання високотехнологічного Nasdaq було стримане падінням на 2,5% акцій гіганта штучного інтелекту Nvidia, який втратив позиції другу сесію поспіль. Однак акції все одно зросли більш ніж на 80% за рік.

Нещодавні дані, які показали вищу, ніж очікувалося, інфляцію у вигляді споживчих цін (ІСЦ) та цін виробників (ІЦВ), не змогли помітно зруйнувати очікування ринку щодо зниження ставки Федеральним резервом США щонайменше на 25 базисних пунктів (б.п.) у червні.

На своєму засіданні минулого тижня ФРС залишила незмінними свої прогнози щодо трьох знижень ставок цього року, які чиновники центрального банку в основному підтримали в своїх коментарях цього тижня .

Індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE), ключовий показник інфляції ФРС, має бути опублікований у страсну п'ятницю, коли американський фондовий ринок буде закритий.

"ФРС може і повинна не поспішати, значною мірою тому, що економіка надає їм таку гнучкість з тією силою, яку ми спостерігаємо, і що передчасне зниження ставок, ймовірно, лише підготує нас до більш несприятливого результату", - сказав Крейг Фер, керівник інвестиційної стратегії Edward Jones в Сент-Луїсі.

"Справжній виклик для чиновників ФРС полягає в тому, щоб стимулювати і направляти ринкові очікування, коли вони занадто сильно коливаються в ту чи іншу сторону".

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 477,75 пункту, або на 1,22%, до 39 760,08, S&P 500 - на 44,91 пункту, або на 0,86%, до 5 248,49, а Nasdaq Composite - на 83,82 пункту, або на 0,51%, до 16 399,52.

Зростання стало найбільшим щоденним відсотковим приростом індексу Dow з 13 грудня.

Всі три основні фондові індекси США були готові до квартального зростання, причому S&P знаходиться на шляху до найбільшого відсоткового приросту в першому кварталі з 2019 року.

Трейдери вбачають 70,4% ймовірність того, що ФРС почне цикл пом'якшення в червні, згідно з CME FedWatch Tool.

Кожен з 11 основних секторів S&P виріс, причому чутливі до ставок комунальні послуги та нерухомість показали найкращі результати, піднявшись на 2,75% і 2,42%, відповідно, завдяки зниженню прибутковості облігацій.

Серед окремих акцій, Trump Media & Technology Group підскочила на 14,19% на наступний день після свого зоряного дебюту на Nasdaq.

З іншого боку, акції GameStop впали на 15,03% після того, як ритейлер відеоігор повідомив про зниження доходів у четвертому кварталі і заявив, що скоротив невизначену кількість робочих місць для скорочення витрат.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 4,5 до 1. На біржі Nasdaq акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,68 до 1.

Індекс S&P 500 показав 62 нових 52-тижневих максимуми і не зафіксував жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq зафіксував 184 нових максимуми і 79 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,65 мільярдів акцій, порівняно з 12,2 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів. Очікується, що активність знизиться напередодні п'ятничних вихідних.

За матеріалами: investing.com
 

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