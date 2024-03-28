Список сумнівних інвестпроєктів поповнили ще 12 кейсів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила перелік ненадійних інвестиційних проєктів, додавши до нього ще 12 кейсів.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

До переліку додали наступні інвестпроєкти:

* CapitalProf

* Crypto Lloyds/Crypto Lloyds LTD

* ABNBITFX

* Advanced Mining

* DotBig

* IncCrypto

* xChief Ltd.

* ParadTrade

* RWB Group

* Avalon Technologies

* RoboForex

* Fondexx

Загальна кількість позицій у переліку досягла 268 інвестпроєктів.

Регулятор також нагадав потенційним інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також через осіб, які вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.