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Список сумнівних інвестпроєктів поповнили ще 12 кейсів
23:19 27.03.2024 |
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила перелік ненадійних інвестиційних проєктів, додавши до нього ще 12 кейсів.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
До переліку додали наступні інвестпроєкти:
* CapitalProf
* Crypto Lloyds/Crypto Lloyds LTD
* ABNBITFX
* Advanced Mining
* DotBig
* IncCrypto
* xChief Ltd.
* ParadTrade
* RWB Group
* Avalon Technologies
* RoboForex
* Fondexx
Загальна кількість позицій у переліку досягла 268 інвестпроєктів.
Регулятор також нагадав потенційним інвесторам про значні ризики пов'язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється, а також через осіб, які вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
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