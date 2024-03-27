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Долар стабільний до євро і фунта, курс єни перейшов до зростання після падіння до мінімуму з 1990 р.
15:14 27.03.2024 |
Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів у середу.
Курс єни щодо американської валюти перейшов до зростання після падіння під час торгів до мінімуму з 1990 року у зв'язку з очікуваннями, що Банк Японії не поспішатиме з подальшим підйомом ключової ставки після її нещодавнього виведення з негативної зони.
Член ради керівників японського ЦБ Наокі Тамура заявив у середу, що політика регулятора залишатиметься стимулювальною в осяжному майбутньому. Він дав зрозуміти, що підтримує поступове підвищення ставки.
За даними на 13:45 EET пара долар/єна торгується на рівні 151,14 єни проти 151,56 єни на закриття попередньої сесії.
Під час сесії курс долара піднімався до 151,97 єни. Він опустився з внутрішньоденного максимуму після того, як міністр фінансів Японії Сюн'їті Судзукі дав зрозуміти, що влада країни готова до інтервенцій на валютному ринку для стримування ослаблення єни.
"Ми дуже уважно стежимо за рухом ринку. Ми готові вжити серйозних заходів у відповідь на надмірні коливання валют і не виключаємо жодних заходів", - сказав Судзукі.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,01%.
Пара євро/долар торгується на рівні $1,0832 порівняно з $1,0831 на закриття попередньої сесії.
Член виконавчої ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) П'єро Чіполлоне заявив у середу, що впевненість регулятора в поверненні інфляції в єврозоні до цільового показника в 2% до середини 2025 року зростає. Інвестори очікують, що ЄЦБ розпочне пом'якшення грошово-кредитної політики в червні.
Курс фунта до долара становив $1,2628 порівняно з $1,2629 напередодні.
Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на звіт про доходи і витрати американців за лютий, що включає ключовий показник інфляції, який відстежує Федеральна резервна система (ФРС). Мінторг США опублікує цей звіт у п'ятницю, коли американські біржі будуть закриті (Страсна п'ятниця). Цього ж дня відбудеться виступ голови ФРС Джерома Пауелла.
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