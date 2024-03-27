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НБУ після тривалої перерви надав 250 млн грн овернайт-рефінансування, обсяг 3-міс. ДС сягнув 206,3 млрд грн

12:13 27.03.2024 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) 22 і 25 березня вперше цього року надав одному банку, відповідно, 100 млн грн і 150 млн грн кредити рефінансування овернайт, йдеться на сайті регулятора.

За весь минулий рік обсяг такого овернайт-рефінансування становив 101,9 млн грн, а всього рефінансування - 291,9 млн грн.

Водночас на тендері з розміщення тримісячних депозитних сертифікатів (ДС) у п'ятницю, 22 березня, обсяг продажів цих паперів зріс до 26,39 млрд грн із 8,78 млрд грн двома тижнями раніше, а кількість банків-учасників збільшилася з 32 до 36.

У результаті обсяг в обігу тримісячних депозитних сертифікатів сягнув 206,3 млрд грн - рівня, який востаннє фіксували наприкінці вересня минулого року, після чого він знизився у зв'язку з посиленням Нацбанком лімітів купівлі цих інструментів.

Як повідомлялося, НБУ 14 березня ухвалив нові зміни: з 19 квітня для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні ДС приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців, а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається нині.

"Це стимулюватиме банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення, що є важливим для підтримання курсової стійкості й захисту міжнародних резервів", - пояснив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Він додав, що за потреби НБУ також продовжить модифікувати параметри операцій із тримісячними ДС.

Крім того, з 15 березня ставку рефінансування і ставку за тримісячними ДС знижено на 1,5 відсоткового пункту (в. п.), відповідно, до 19,5% і 17,5% річних, тоді як облікову ставку і ставку овернайт-ДС - на 0,5 в. п., до 14,5% річних.

Обсяг розміщення овернайт-ДС останніми днями залишається досить стабільним - близько 350 млрд грн серед 54-57 банків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: депозит
 

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