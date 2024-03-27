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Ціни на золото обмежені діапазоном, оскільки долар панує до подальших курсових сигналів

08:40 27.03.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото залишалися в вузькому діапазоні на азіатських торгах в середу, оскільки нічний відскок був значною мірою зупинений сильним доларом перед новими ключовими сигналами щодо інфляції та процентних ставок.

Жовтий метал впав з рекордних максимумів за останні два тижні, оскільки "голубині" сигнали від інших великих центральних банків утримували трейдерів в значній мірі упередженими по відношенню до долара. Індекс долара трохи виріс на азіатських торгах і наблизився до місячного максимуму.

Спотове золото о 04:25 за Гринвічем стабілізувалось на рівні $2 179,98 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, незначно зросли до $2 178,60 за унцію.
Хоча ціни на золото відзначили деяке зростання в ході нічних торгів, подальший висхідний імпульс був втамований стійким зміцненням долара.

Трейдери залишалися в основному упередженими до долара після того, як "голубині" сигнали від Швейцарського національного банку і Банку Англії позначили долар як єдину високоприбуткову валюту з низьким рівнем ризику.

Очікування ключових даних щодо індексу цін PCE, який є основним показником інфляції для ФРС, та коментарі високопосадовців ФРС наприкінці цього тижня також сприяли притоку капіталу в долар, особливо коли трейдери очікували на нові сигнали щодо зниження процентних ставок у США.

Але, як і раніше, очікується, що ФРС почне знижувати ставки лише в червні, а до того часу золото буде мати обмежений потенціал зростання. Очікується, що жовтий метал, як і раніше, виграє від зниження процентних ставок до кінця року.

Серед інших дорогоцінних металів ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до $918,50 за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,2% до $24,573 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь продовжили падіння з 11-місячних максимумів в середу, оскільки настрої щодо найбільшого імпортера Китаю залишалися в основному слабкими.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,4% до $8,836,00 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США впали на 0,3% до $3,9932 за фунт.

Дані в середу показали, що промисловий прибуток Китаю за перші два місяці 2024 року зріс на 10,2%. Але більша частина цього зростання була зумовлена низькою базою для порівняння.

Оптимізм щодо китайського попиту також знизився на останніх сесіях, оскільки дані про запаси показали, що запаси міді в Китаї залишаються високими. Це нівелювало сподівання на шок у постачанні міді після того, як кілька великих китайських переробників повідомили про плани скоротити виробництво.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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