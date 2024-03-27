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Азійські акції тупцюють на місці. Nikkei 225 відновлюється на фоні ослаблення єни

08:19 27.03.2024 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій в середу рухались у флетово-низькому діапазоні, оскільки стримані сигнали з Волл-стріт і очікування нових сигналів з боку ФРС тримали трейдерів в стороні.

Японські ринки були винятком, оскільки слабкість єни сприяла значному зростанню експортно-орієнтованих акцій. Основні японські індекси подолали нещодавню слабкість і знову наблизились до рекордних максимумів.

Азійські ринки в основному наслідували слабкість Волл-стріт, оскільки фіксація прибутку в технологічному секторі та очікування ключових інфляційних даних і виступів спікерів ФРС вплинули на настрої. Але ф'ючерси на американські фондові індекси дещо зросли на азіатських торгах.

Індекс Nikkei 225 і ширший індекс TOPIX виросли на 0,9% в середу, що було викликано зростанням експортних акцій, а також тим, що роздрібні інвестори також купували акції, які мають торгуватися після виплати дивідендів.

Зростання японських акцій відбулось на фоні того, щоєна досягла найслабшого рівня за останні 34 роки. Пара USDJPY зросла на 0,2% до 151,97 - найвищого рівня з середини 1990 року.

Оптимістичний прогноз щодо Банку Японії також став ключовим фактором цієї торгівлі після того, як член правління Банку Японії Наокі Тамура заявив, що центральний банк повинен повільно і неухильно просуватися до нормалізації своєї ультрам'якої політики.

Зростання в середу поставило Nikkei в безпосередній близькості до рекордних максимумів вище 41 000 пунктів, досягнутих раніше в березні, в той час як TOPIX також торгувався на волосину від історичних максимумів.

Китайські акції продовжували продаватися, оскільки слабкий апетит до ризику викликав у трейдерів особливу неприязнь до цієї країни. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,5% та 0,6% відповідно, в той час як втрати в континентальних акціях потягли за собою падіння гонконгського індексу Hang Seng на 0,8%.

Ринки отримали незначну підтримку від даних, що свідчать про різке зростання промислових прибутків Китаю за перші два місяці 2024 року. Але це зростання також було частково зумовлене слабшою базою для порівняння порівняно з попереднім роком.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,3%, головним чином завдяки даним про те, що індекс споживчих цін залишився стриманим у лютому. Ці дані надали більше довіри до менш яструбиного прогнозу Резервного банку Австралії.

Південнокорейський індекс KOSPI не змінився, оскільки ралі в акціях місцевих виробників мікросхем охололо. Але виробник мікросхем пам'яті SK Hynix Inc виріс на 3,3% після того, як його генеральний директор заявив, що цього року компанія очікує набагато більшого попиту з боку індустрії штучного інтелекту.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися помірно негативно, при цьому індекс буде в основному слідувати за зниженням своїх азіатських аналогів.
За матеріалами: investing.com
 

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