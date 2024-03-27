Dow, S&P впали третю сесію поспіль на тлі інфляційних даних

Американські фондові індекси впали у вівторок, поступившись скромним зростанням наприкінці сесії, що призвело до третього поспіль падіння Dow і S&P 500, оскільки інвестори очікують економічних даних на скороченому через свята тижні, щоб оцінити напрямок політики Федеральної резервної системи США.

Акції боролися за висхідний імпульс, навіть коли Tesla зросла на 2,92% після того, як генеральний директор Ілон Маск оголосив про те, що виробник електромобілів оголосив про місячне випробування своєї технології повного самостійного водіння для існуючих і нових клієнтів у США. За тиждень акції зросли приблизно на 4%, але за рік вони впали більш ніж на 28%.

У центрі уваги залишається ключове значення індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE), ключового показника інфляції для ФРС. Дані будуть опубліковані в п'ятницю, коли американські ринки будуть закриті на свято Страсної п'ятниці.

Очікується, що індекс зріс на 0,4% в лютому і на 2,5% в річному вимірі. За оцінками економістів, опитаних Reuters, базова інфляція, яка не враховує волатильні продовольчі та енергетичні компоненти, минулого місяця зросла на 0,3%, зберігши річні темпи на рівні 2,8%.

"Важливий показник - це п'ятниця. Цей поканик, на який всі будуть звертати увагу, і все, що станеться до цього часу, буде лише шумом, тому я не очікую, що багато чого станеться, поки ми не отримаємо ці дані", - сказав Стівен Массокка, старший віце-президент Wedbush Securities в Сан-Франциско.

"Єдине, що було б смертельним, смертельним для цього ринку, якби якимось чином з'явилося щось, що змусило б людей повірити, що ставка по федеральних фондах ще не досягла свого максимуму. Якщо з якихось причин люди думали, що ФРС хоча б натякає на подальше підвищення ставок, не заважайте їм".

На економічному фронті, замовлення на американські промислові товари тривалого користування в лютому зросли більше, ніж очікувалося, в той час як витрати бізнесу на обладнання показали попередні ознаки відновлення. В окремому звіті Conference Board повідомила, що індекс споживчої довіри в березні майже не змінився і склав 104,7.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 31,31 пункту, або на 0,08%, до 39 282,33. S&P 500 втратив 14,61 пункту, або 0,28%, до 5 203,58, а Nasdaq Composite знизився на 68,77 пункту, або 0,42%, до 16 315,70.

Минулого тижня три основні американські індекси досягли рекордних максимумів після того, як ФРС зберегла свій прогноз щодо трьох знижень процентних ставок цього року.

Ринки повільно збільшують очікування того, що центральний банк знизить ставки щонайменше на 25 базисних пунктів у червні, і наразі ймовірність цього становить 70,4%, як показав CME FedWatch Tool, порівняно з 59,2% минулого тижня.

Акції Trump Media & Technology Group підскочили на 16,1% і закрилися на рівні $57,99 після зростання до $79,38 в перший день торгів після завершення зворотного злиття з фірмою, що випускає чеки.

Акції McCormick підскочили на 10,52%, ставши найкращим показником S&P 500 після того, як виробник спецій перевершив очікування ринку щодо продажів і прибутку в першому кварталі.

Акції Seagate Technology піднялися на 7,38% після того, як Morgan Stanley підвищив рейтинг виробника жорстких дисків до "надмірної ваги" з "рівноважної".

Акції United Parcel Service впали на 8,16% після того, як компанія оголосила свій прогноз на 2026 рік.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 1,24 до 1. На біржі Nasdaq акції, що падають, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 1,34 до 1.

Індекс S&P 500 досягнув 33 нових 52-тижневих максимумів та одного нового мінімуму, тоді як Nasdaq зафіксував 122 нових максимуми та 124 нових мінімуми.

Обсяг торгів на американських біржах склав 10,43 млрд. акцій, порівняно з 12,23 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Очікується, що обсяги торгів будуть невеликими протягом усього тижня, а з наближенням свят ще більше зменшаться.