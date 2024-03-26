Долар дешевшає до євро і фунта, стабільний відносно єни

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,16%, ширший WSJ Dollar Index - 0,08%.

Пара євро/долар за даними на 14:00 EET торгується на рівні $1,0859 порівняно з $1,0839 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара піднявся до $1,2654 порівняно з $1,2635 напередодні.

Вартість долара в парі з єною становить 151,39 єни проти 151,42 єни за підсумками торгів у понеділок.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на остаточні дані про динаміку ВВП США за четвертий квартал, а також звіт про доходи і витрати американців за лютий, що включає ключовий показник інфляції, який відстежує Федеральна резервна система (ФРС). Мінторг США опублікує цей звіт у п'ятницю, коли американські біржі будуть закриті (Страсна п'ятниця). Цього ж дня відбудеться виступ голови ФРС Джерома Пауелла.

Напередодні президент Федерального резервного банку (ФРБ) Чикаго Остан Гулсбі заявив, що очікує трьох знижень базової відсоткової ставки Федрезервом по 25 базисних пунктів (б.п.) у поточному році.

В інтерв'ю Yahoo Finance Гулсбі не став відповідати на запитання про те, коли американський ЦБ розпочне зниження ставки.

"Мені не подобається зв'язувати нам руки або давати зрозуміти, що ми ухвалили рішення", - сказав він.

Тим часом член ради керівників ФРС Ліза Кук, яка виступила перед студентами Гарвардського університету в понеділок, заявила про необхідність дотримуватися "обережного підходу" до ухвалення рішення про терміни зменшення базової ставки.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження Федрезервом у червні оцінюється ринком у 73%, зазначає Trading Economics.