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НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,401 грн/$1
12:43 26.03.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 26 березня 2024 року.
|Показник
|25.03.2024
|26.03.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|39.1579
|39.4010
|0.62
Данные: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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