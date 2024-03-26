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АНАЛІТИКА

Релоковані підприємства зможуть пролонгувати свої кредити

11:23 26.03.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва, які дозволяють релокованим підприємствам пролонгувати кредити.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що мова йде про підприємства, які отримали кошти за програмою «Доступні кредити 5-7-9».

Можливість пролонгувати кредит надається підприємствам, виробничі потужності яких станом на 24 лютого 2022 року були на територіях активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій).

Процес продовження терміну дії кредитного договору буде актуальний для підприємств, які розташовані на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій).

Скористатись пролонгацією зможуть підприємства, виробнича потужність яких розташована на тимчасово окупованих РФ (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації).

Постановою термін пролонгації кредитів встановлено не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року.

Як повідомлялося, урядова програма релокації підприємств реалізується Міністерством економіки України спільно з обласними держадміністраціями, а також Укрзалізницею та Укрпоштою. Наразі релокація можлива в один з 16 регіонів: Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Чернівецьку, Вінницьку, Волинську, Рівненську, Кіровоградську, Черкаську, Полтавську, Дніпропетровську області.
Ключові теги: кредит
 

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