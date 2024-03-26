Ціни на золото знизилися на тлі мізерних торгових сигналів; мідь розвернула курс

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у вівторок, оскільки очікування ключових сигналів щодо інфляції в США і Федеральної резервної системи стримувало великі угоди, в той час як нещодавнє зміцнення долара також далося взнаки.

Серед промислових металів, ціни на мідь різко знизилися, оскільки трейдери намагалися зафіксувати прибуток від ажіотажного зростання до 11-місячних максимумів минулого тижня. Послаблення настроїв по відношенню до Китаю, найбільшого імпортера, також вплинуло на ціни.

Минулого тижня золото знизилося з рекордних максимумів після того, як "голубині" сигнали від провідних центральних банків змусили трейдерів масово купувати долар, підштовхнувши індекс долара до місячного максимуму. Хоча цього тижня долар дещо зафіксував прибуток, він все ж залишився відносно сильним.

Спотове золото о 06:25 EET стабілізувалося на рівні $2 171,90 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується у квітні

, впали на 0,2% до 2172,45 доларів за унцію.

Золото тупцює на місці в очікуванні даних по індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції для ФРС - які вийдуть цієї п'ятниці. Очікується, що цей показник вплине на перспективи ФРС щодо процентних ставок.

Очікується, що золото зіткнеться з певним опором в найближчій перспективі, особливо якщо високі показники інфляції вкажуть на потенційні затримки в планах ФРС щодо зниження процентних ставок цього року. Минулого тижня центральний банк дав зрозуміти, що планує знизити ставки на 75 базисних пунктів у 2024 році, хоча це залежить від інфляції.

Коментарі високопосадовців ФРС - в тому числі голови Джерома Пауелла та члена FOMC Мері Дейлі - також очікуються цього тижня.

Будь-які сигнали про підвищення процентних ставок на довший термін, ймовірно, вплинуть на ринки металів.

Інші дорогоцінні метали втратили позиції у вівторок. Ф'ючерси на платину впали на 0,2% до $914,60 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,4% до $24,802 за унцію.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $8 839,00 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США - на 0,4% до $3 9947 за фунт.

Обидва контракти торгувалися вище 11-місячних максимумів, досягнутих минулого тижня, оскільки останні дані про запаси міді в Китаї показали, що запаси міді у найбільшого світового імпортера залишаються на одному рівні.

Ці дані значною мірою нівелювали позитивні сигнали від провідних китайських виробників міді, зокрема, про те, що вони мають намір обмежити виробництво і скоротити світові поставки.

Загальні настрої щодо Китаю також погіршилися на тлі зростаючого нетерпіння інвесторів щодо додаткових заходів стимулювання з боку Пекіна, оскільки економіка країни демонструє незначні ознаки поліпшення.