Азійські акції тупцюють на місці в очікуванні нових економічних сигналів; KOSPI зростає на технологіях

Більшість азіатських акцій рухалися у вузькому діапазоні у вівторок, слідуючи за сесією на Волл-стріт, оскільки очікування нових ключових економічних показників цього тижня тримало настрої на межі.

Але південнокорейські акції виділялися серед своїх конкурентів, різко зростаючи, оскільки акції важких технологічних компаній отримали підтримку завдяки постійному ажіотажу навколо штучного інтелекту.

Регіональні ринки відстежували негативне закриття Волл-стріт, оскільки очікування нових сигналів щодо інфляції та Федеральної резервної системи в поєднанні з завищеними оцінками призвели до того, що американські акції стали утримувати позиції. Ф'ючерси на американські фондові індекси незначно зросли на азіатських торгах.

Південнокорейський індекс KOSPI у вівторок підскочив на 1,3% до більш ніж дворічного максимуму, випередивши своїх конкурентів завдяки зростанню акцій потужних виробників мікросхем.

Виробник мікросхем пам'яті SK Hynix Inc підскочив на 5,2% до рекордного рівня 178 200 вон, що стало найбільшим стимулом для KOSPI на тлі зростаючого оптимізму щодо індустрії штучного інтелекту.

Акції SK Hynix слідували за сильним одноденним зростанням американської компанії Micron Technology Inc) на ставках на те, що передові виробники мікросхем пам'яті побачать шалений попит на мікросхеми пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM) завдяки розробкам в галузі штучного інтелекту. SK Hynix наразі є єдиним виробником найсучасніших мікросхем HBM на ринку.

Південнокорейський аналог Samsung Electronics Co Ltd підскочив на 1,9%.

Більшість інших азійських акцій у вівторок торгувались у вузькому діапазоні, оскільки майбутнє свято Страсної п'ятниці також обмежує обсяги торгів.

Японський Nikkei 225 впав на 0,1%, зависши нижче рекордних максимумів, оскільки зоряне ралі індексу, схоже, вичерпується, особливо після того, як тривкі показники інфляції підштовхнули очікування більш жорсткої політики Банку Японії. Дані по інфляції індексу споживчих цін в Токіо мають бути опубліковані цього тижня, і ми будемо уважно стежити за ними, щоб отримати нові підказки.

Австралійський ASX 200 впав на 0,1% після того, як на відкритті торгів наблизився до рекордних максимумів. Але ознаки ослаблення споживчих настроїв і очікування щомісячного показника індексу споживчих цін стримували місцеві акції.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite рухались у флетово-низькому діапазоні, в той час як зростання деяких акцій технологічних компаній допомогло гонконгському індексу Hang Seng додати 0,4%. Відновлювальне ралі китайських акцій, схоже, вичерпало себе на тлі постійних побоювань щодо сповільнення економічного зростання в країні.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно позитивно, а індекс, ймовірно, наздоганятиме зростання після довгих вихідних.