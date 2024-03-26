Волл-стріт закрилася зниженням напередодні даних по США

Американські акції втратили позиції на початку вкороченого через свята тижня, оскільки інвестори позиціонували себе напередодні даних по інфляції.

Всі три основні фондові індекси США завершили сесію в мінусі, причому найбільших втрат зазнав індекс "блакитних фішок" Dow.

У центрі уваги Уолл-стріт опинився Boeing після того, як авіабудівник заявив, що його генеральний директор Дейв Калхун піде у відставку до кінця року після шквалу проблем з безпекою польотів.

"Після найкращого тижня року, яким був минулий тиждень, акції сьогодні беруть невеликий перепочинок, оскільки дані по інфляції вийдуть цього тижня", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі.

"Правда в тому, що багато людей цього тижня на весняних канікулах", - додав Детрік. "У нас свято не за горами, тому невелика консолідація після великого зростання, яке ми спостерігали, є цілком нормальним явищем".

Після рішення Федеральної резервної системи США минулої середи залишити облікову ставку без змін, а її "точковий графік" все ще відображає очікування трьох знижень ставки цього року, ринки з нетерпінням чекають п'ятничного звіту про витрати на особисте споживання (PCE), який має бути опублікований Міністерством торгівлі.

Звіт буде опублікований у Страсну п'ятницю, незважаючи на те, що це вихідний день.

Аналітики очікують, що дані PCE покажуть, що інфляція в лютому набрала обертів: ціни зросли на 0,4% після січневого зростання на 0,3%. Однак "базова" інфляція, яка не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, сповільнилась до 0,3% з 0,4%.

Очікується, що в річному обчисленні базовий індекс цін PCE становитиме 2,5% та 2,8%, відповідно, коливаючись в межах одного відсоткового пункту від середньорічної цілі ФРС у 2%.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 162,26 пункти, або 0,41%, до 39 313,64, S&P 500 втратив 15,99 пункти, або 0,31%, до 5 218,19, а Nasdaq Composite впав на 44,35 пункти, або 0,27%, до 16 384,47.

Європейські фондові індекси розвернули помірний розпродаж, щоб отримати номінальний прибуток, оскільки учасники ринку переварили "голубині" настрої з боку великих центральних банків.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 виріс на 0,04%, а світовий фондовий індекс MSCI втратив 0,24%.

Прибутковість казначейських облігацій зросла після аукціону з продажу дворічних облігацій на суму $66 млрд, оскільки ринки звикли до того, що ФРС тричі знижувала процентні ставки цього року.

Орієнтовні 10-річні облігації востаннє подешевшали на 8/32 до 4,2493% з 4,218% в кінці п'ятниці.

30-річні облігації востаннє подешевшали на 14/32 до 4,4183% з 4,392% наприкінці п'ятниці.