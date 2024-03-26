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Волл-стріт закрилася зниженням напередодні даних по США
07:52 26.03.2024 |
Американські акції втратили позиції на початку вкороченого через свята тижня, оскільки інвестори позиціонували себе напередодні даних по інфляції.
Всі три основні фондові індекси США завершили сесію в мінусі, причому найбільших втрат зазнав індекс "блакитних фішок" Dow.
У центрі уваги Уолл-стріт опинився Boeing після того, як авіабудівник заявив, що його генеральний директор Дейв Калхун піде у відставку до кінця року після шквалу проблем з безпекою польотів.
"Після найкращого тижня року, яким був минулий тиждень, акції сьогодні беруть невеликий перепочинок, оскільки дані по інфляції вийдуть цього тижня", - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі.
"Правда в тому, що багато людей цього тижня на весняних канікулах", - додав Детрік. "У нас свято не за горами, тому невелика консолідація після великого зростання, яке ми спостерігали, є цілком нормальним явищем".
Після рішення Федеральної резервної системи США минулої середи залишити облікову ставку без змін, а її "точковий графік" все ще відображає очікування трьох знижень ставки цього року, ринки з нетерпінням чекають п'ятничного звіту про витрати на особисте споживання (PCE), який має бути опублікований Міністерством торгівлі.
Звіт буде опублікований у Страсну п'ятницю, незважаючи на те, що це вихідний день.
Аналітики очікують, що дані PCE покажуть, що інфляція в лютому набрала обертів: ціни зросли на 0,4% після січневого зростання на 0,3%. Однак "базова" інфляція, яка не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, сповільнилась до 0,3% з 0,4%.
Очікується, що в річному обчисленні базовий індекс цін PCE становитиме 2,5% та 2,8%, відповідно, коливаючись в межах одного відсоткового пункту від середньорічної цілі ФРС у 2%.
Промисловий індекс Dow Jones впав на 162,26 пункти, або 0,41%, до 39 313,64, S&P 500 втратив 15,99 пункти, або 0,31%, до 5 218,19, а Nasdaq Composite впав на 44,35 пункти, або 0,27%, до 16 384,47.
Європейські фондові індекси розвернули помірний розпродаж, щоб отримати номінальний прибуток, оскільки учасники ринку переварили "голубині" настрої з боку великих центральних банків.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 виріс на 0,04%, а світовий фондовий індекс MSCI втратив 0,24%.
Прибутковість казначейських облігацій зросла після аукціону з продажу дворічних облігацій на суму $66 млрд, оскільки ринки звикли до того, що ФРС тричі знижувала процентні ставки цього року.
Орієнтовні 10-річні облігації востаннє подешевшали на 8/32 до 4,2493% з 4,218% в кінці п'ятниці.
30-річні облігації востаннє подешевшали на 14/32 до 4,4183% з 4,392% наприкінці п'ятниці.
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