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За тиждень підприємці отримали кредитів на суму понад 2 мільярди
За минулий тиждень у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 600 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, з яких 450 кредитів - від банків державного сектору економіки на 1,1 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 5116 кредитів на загальну суму 20,24 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки - 3731 кредитів на 10,15 млрд гривень.
За час дії воєнного стану в Україні видано 49 258 доступних кредитів на загальну суму 197,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 36 765 кредитів на 100,5 млрд грн), з яких станом на 25 березня поточного року:
* 15,57 млрд грн - на інвестиційні цілі;
* 55,61 млрд грн - на фінансування оборотного капіталу;
* 36,88 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
* 11,25 млрд грн - на переробку сільськогосподарської продукції;
* 57,44 млрд грн - на антивоєнні цілі;
* 7,88 млрд грн - кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту Програми підписано 84 080 кредитних договорів на загальну суму 287,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки - 57 241 договір на 127,1 млрд гривень.
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