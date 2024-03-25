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США почали переслідувати криптоінфраструктуру, яку Росія використовує для обходу санкцій
21:15 25.03.2024 |
Сполучені Штати 25 березня запровадили обмеження проти 13 юридичних та двох фізичних осіб, які допомагають Росії обходити санкції. Повідомлення про це оприлюднено на сайті Міністерства фінансів США.
Усі компанії, включені сьогодні до списку OFAC, або допомогли створити чи експлуатувати послуги на основі блокчейну, або забезпечили платежі у віртуальній валюті у російському фінансовому секторі, що дає змогу потенційно ухилятися від санкцій.
"Росія дедалі частіше звертається до альтернативних платіжних механізмів, щоб обійти санкції США та продовжити фінансувати війну проти України", - заявив заступник міністра фінансів Браян Нельсон.
Він пообіцяв, що американське казначейство продовжуватиме "викривати й руйнувати компанії, які прагнуть допомогти російським фінансовим установам, що потрапили під санкції, возз'єднатися з глобальною фінансовою системою".
Під санкції США потрапили:
→ перша в Росії платформа цифрових фінансових активів (ЦФА) "Атомайз", її співвласник Tokentrust Holdings Limited та "дочка" "Атомайзтех";
→ фінтех-компанія "Лайтхаус", яка разом із "Трансмашхолдингом" займається розробкою цифрової фінансової екосистеми;
→ оператор платформи "Мастерчейн" ("Система розподіленого реєстру"). Серед засновників компанії - банк ВТБ, Газпромбанк, Московська біржа, Промсвязьбанк, Національна система платіжних карток (НСПК) та Асоціація "Фінтех", майже половина з них уже перебувають під санкціями США.
Крім того, у санкційному списку:
→ обмінний сервіс Netexchange (Центр обробки електронних платежів) та естонська Bitfingroup, якими керує Тимур Буканов;
→ криптовалютна біржа Crypto Explorer DMCC (біржа Awex) та її дочірня компанія з міста Ульяновська "Крипто Експлорер";
→ платформа B-Crypto, яка займалася транскордонними переказами в партнерстві з Росбанком;
→ криптобіржа Bitpapа, зареєстрована в ОАЕ;
→ компанія "Лабораторія Кібербезпеки";
→ ТОВ "Веб3 Технології" та ТОВ "Веб3 Інтегратор", а також їхній мажоритарний акціонер Ігор Кайгородов.
25 березня криптобіржа CommEX, що купила російський бізнес глобальної криптобіржі Binance, оголосила про припинення роботи. Криптобіржа закривається "після ретельного аналізу поточної ситуації та перегляду стратегічних планів".
CommEX почала згортати операції з 25 березня, і вже 10 травня припинить роботу її офіційний сайт.
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