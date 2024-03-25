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Сума вкладів фізичних осіб за лютий зросла на ₴13,1 мільярда
17:17 25.03.2024 |
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за лютий 2024 року зросла на 13,1 млрд грн і станом на 1 березня становить 1,208 трлн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Станом на 1 березня 2024 року із загальної суми вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) вклади у національній валюті - 780,8 млрд грн та вклади в іноземній валюті - 427,3 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 133,9 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.
Як повідомлялось, із 13 квітня 2022 року (від набрання чинності змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб) на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення діє норма про 100% відшкодування коштів вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку в цей період. Під гарантії підпадають кошти на депозитних та поточних рахунках, зокрема на рахунках для зарахування зарплат, стипендій, пенсій тощо.
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