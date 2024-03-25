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АНАЛІТИКА

Долар дешевшає після підйому минулого тижня

15:55 25.03.2024 |

Фінанси

 

Долар США вдень у понеділок знижується щодо основних світових валют після підйому за підсумками минулого тижня.

Індекс WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, опустився на 0,2%. Минулого тижня індикатор суттєво виріс на підсумках засідань провідних центробанків світу.

Пара євро/долар за даними на 14:42 EET торгується на рівні $1,0833 порівняно з $1,0810 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,2%.

Курс фунта стерлінгів до долара зростає на 0,3% і дорівнює $1,2642 порівняно з $1,2602 під час завершення торгів минулої п'ятниці.

Курс долара в парі з єною знизилася на 0,2% і становить 151,16 єни порівняно зі 151,46 єни за підсумками попередньої сесії.

Цього тижня буде оприлюднено значення індексу PCE, на який звертає увагу Федеральна резервна система (ФРС) під час оцінки інфляційних ризиків, а також відбудуться виступи кількох представників керівництва Федрезерву.

Минулого тижня ФРС зберегла прогноз, що передбачає три зниження ставки у 2024 році, незважаючи на підвищення прогнозу інфляції.

Ринок оцінює ймовірність першого зниження ставки в Штатах у червні в 75%, тоді як до минулого засідання ФРС оцінка становила близько 55%, зазначає Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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