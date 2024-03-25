Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більшість членів КМП очікують зниження облікової ставки до 13-14% до кінця 2024 р., деякі - до 11-12%

 

Більшість з 11 учасників дискусії комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ), що відбулася 13 березня, очікують зниження облікової ставки до 13-14% на кінець поточного року, тоді як у січні Нацбанк анонсував її можливе зниження до 14% до кінця року.

"На їхню думку, простір для пом'якшення відсоткової політики обмежений з огляду, зокрема, на очікуване прискорення інфляції в другому півріччі поточного року, високу ймовірність збереження високих безпекових ризиків наступного року та ризики, пов'язані з ритмічністю й обсягами зовнішнього фінансування", - передає НБУ думку цих членів КМП у публікації в понеділок.

Вони вказали, що реалізація планів щодо продовження валютної лібералізації - додатковий фактор, що обмежує величину кроку зі зниження облікової ставки. З цією метою потрібно діяти виважено, зберігаючи достатню привабливість гривневих активів і не провокуючи додаткового тиску на міжнародні резерви.

"Більш суттєве зниження облікової ставки можна розглядати лише за умови значних позитивних зрушень у поточному балансі ризиків, зокрема щодо міжнародної фінансової допомоги", - вважає більшість членів КМП.

Водночас зазначається, що кілька членів комітету припускають зниження облікової ставки до кінця поточного року до 11-12%.

"Такий рівень ставки, на їхню думку, узгоджуватиметься з очікуваною помірною інфляцією наступних років і не може призвести до втрати привабливості гривневих активів і розбалансування очікувань. Вони вважають, що слід будувати прогноз на збалансованих припущеннях, адже економіка значною мірою пристосувалася до війни, а міжнародна підтримка зберігатиметься", - зазначається в публікації.

Прибічники такого оптимістичного прогнозу також вважають, що в умовах тривалого збереження безпекових ризиків економіка потребуватиме додаткових стимулів для відновлення, і більш активне зниження облікової ставки надасть змогу пожвавити кредитування.

Як повідомлялося, Національний банк України 14 березня знизив облікову ставку з 15% до 14,5% річних, що стало несподіванкою для ринку, який очікував її збереження. Сам НБУ в січні також анонсував можливе зниження ставки тільки з третього кварталу цього року.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9075
  0,0159
 0,04
EUR
 1
 42,1252
  0,3441
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7928  0,15 0,40 39,3600  0,20 0,51
EUR 42,0680  0,04 0,10 42,8632  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1500  0,40 1,03 39,1900  0,38 0,98
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес