Фінансові новини
- |
- 25.03.24
- |
- 15:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ визначив курс гривні до долара як де-факто фіксований
14:19 25.03.2024 |
Міжнародний валютний фонд вважає, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто є фіксованим, попри те, що де-юре валютний курс є плаваючим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.
Як наголошується в документі, з 3 жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості. Офіційний обмінний курс щодо долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку.
"Хоча НБУ допустив більшу гнучкість обмінного курсу з жовтня 2023 року, необхідні додаткові спостереження, щоб визначити його нову тенденцію. До того часу режим обмінного курсу де-факто буде класифікований як фіксований", - йдеться у Меморандумі.
За даними МВФ офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют. Офіційні курси валют публікуються щодня на сайті НБУ не пізніше 15:30 дня розрахунку і набувають чинності наступного робочого дня.
"Де-юре валютний курс України є плаваючим", - йдеться у Меморандумі.
Нагадаємо, НБУ з жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості курсу та реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс своїх інтервенцій. Більшість операцій на міжбанку йдуть за рахунок купівлі доларів банками у НБУ, тому регулятор фактично контролює курс.
До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сили оборони уразили два кораблі РФ, центр зв'язку та декілька об'єктів у Севастополі
|У Самарі знова палає Новокуйбишевський НПЗ, є підозра на атаки безпілотників
|Нацбанк заборонить бізнесу приймати готівкові перекази від громадян
|Британія оголосила про пакет допомоги Україні з безпілотниками і системами ППО на 70 млн євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Більшість членів КМП очікують зниження облікової ставки до 13-14% до кінця 2024 р., деякі - до 11-12%
|Україна планує продати два державні банки: Меморандум із МВФ
|Нацбанк достроково перерахує до 30 млрд грн прибутку до держбюджету - меморандум МВФ
|МВФ визначив курс гривні до долара як де-факто фіксований
|П'ятеро членів КМП запропонували знизити облікову ставку до 14%, четверо - до 14,5% і двоє - залишити 15%
|В Україні кількість користувачів платіжних послуг торік сягнула 82 мільйонів - НБУ
Бізнес
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг
|Apple зіткнулася з юридичним протестом від Meta, Microsoft, X і Match
|Spotify за минулий рік виплатив виконавцям 9 мільярдів доларів роялті