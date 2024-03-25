МВФ визначив курс гривні до долара як де-факто фіксований

Міжнародний валютний фонд вважає, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто є фіксованим, попри те, що де-юре валютний курс є плаваючим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

Як наголошується в документі, з 3 жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості. Офіційний обмінний курс щодо долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку.

"Хоча НБУ допустив більшу гнучкість обмінного курсу з жовтня 2023 року, необхідні додаткові спостереження, щоб визначити його нову тенденцію. До того часу режим обмінного курсу де-факто буде класифікований як фіксований", - йдеться у Меморандумі.

За даними МВФ офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют. Офіційні курси валют публікуються щодня на сайті НБУ не пізніше 15:30 дня розрахунку і набувають чинності наступного робочого дня.

"Де-юре валютний курс України є плаваючим", - йдеться у Меморандумі.

Нагадаємо, НБУ з жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості курсу та реагує на ситуацію на ринку, підвищуючи чи знижуючи курс своїх інтервенцій. Більшість операцій на міжбанку йдуть за рахунок купівлі доларів банками у НБУ, тому регулятор фактично контролює курс.

До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.