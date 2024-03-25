П'ятеро членів КМП запропонували знизити облікову ставку до 14%, четверо - до 14,5% і двоє - залишити 15%

Переважна більшість - 9 з 11 - членів комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) на засіданні 13 березня підтримали зниження облікової ставки з рівня 15%, водночас п'ятеро пропонували опустити її до 14% річних замість підсумкового рішення обмежитися 14,5%, ідеться в опублікованих у понеділок підсумках дискусії КМП.

"На їхню думку, кращі, ніж очікував НБУ, динаміка інфляції, ситуація на валютному ринку, а також зниження невизначеності з приводу міжнародної допомоги є вагомими підставами для пом'якшення відсоткової політики вже в березні (...) зниження облікової ставки на 1 в. п. не створить загроз для макрофінансової стійкості", - описано в релізі позицію прибічників більшого пом'якшення ставки.

На їхню думку, такий крок сприяв би пожвавленню кредитування та підтримав відновлення економіки, що є одним із пріоритетних завдань НБУ. Ці члени КМП вважають, що рівень невизначеності в економіці останнім часом знизився, що дає змогу більш впевнено дивитися в майбутнє. Зокрема, оптимізму їм додає активізація кроків міжнародних партнерів з надання фінансової підтримки, а також пожвавлення дискусії щодо використання на користь України знерухомлених російських активів.

Як вважає один з учасників дискусії, підтримка України залишається в інтересах міжнародних партнерів, а деякі затримки з фінансовою допомогою здебільшого пов'язані з електоральними циклами в багатьох західних країнах, тож припинення фінансування України є малоймовірним сценарієм, і навіть у найгіршому випадку обсяги підтримки навряд чи зменшаться до критичного рівня.

Один із членів КМП зауважив, що невизначеність і ризики в умовах війни зберігатимуться й надалі, проте не всі з них загрозливі, тоді як цілком можуть реалізуватися й позитивні сценарії, тоді як концентрація на ризиках та консервативна поведінка можуть пригальмувати економічне відновлення.

Прибічники зниження ставки на 1 відсотковий пункт (в.п.) в умовах, коли ринок очікував її збереження, закликали не боятися такої неочікуваності для учасників ринку, зазначивши, що попередні комунікації НБУ не мають обмежувати ухвалення рішень з огляду на високу мінливість ситуації.