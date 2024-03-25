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НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,1579 грн/$1
12:37 25.03.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 25 березня 2024 року.
|Показник
|22.03.2024
|25.03.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|38.7982
|39.1579
|0.93
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 25 березня - 38,9075 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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