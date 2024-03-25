НБУ послабив довідковий курс гривні до 39,1579 грн/$1

Більшість з 11 учасників дискусії комітету монетарної політики НБУ, що відбулася 13 березня, очікують зниження облікової ставки до 13-14% на кінець поточного року, тоді як у січні Нацбанк анонсував її можливе зниження до 14% до кінця року.