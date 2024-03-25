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Європейські акції слабо вагаються на початку короткого тижня
12:09 25.03.2024 |
Фондові індекси країн Західної Європи в понеділок змінюються слабко та різноспрямовано в очікуванні нових каталізаторів, здатних визначити напрямок ринку.
Цей тиждень буде коротким для більшості європейських бірж - у п'ятницю вони будуть закриті у зв'язку з великодніми святами.
Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 на 11:17 EET опустився на 0,12% і становить 509,05 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 знизився на 0,11%, французький CAC 40 - на 0,22%, іспанський IBEX 35 - на 0,08%. Тим часом німецький DAX додав 0,02%, італійський FTSE MIB - 0,32%.
Акції британського страховика Direct Line Insurance Group впали на 13% після того, як бельгійська страхова група Ageas оголосила про відмову від планів щодо придбання компанії після двох невдалих спроб.
Ціна паперів Kingfisher Plc знижується на 2%. Британська мережа магазинів товарів для дому за підсумками 2023/24 фінансового року, який завершився 31 січня, скоротила доподатковий прибуток на 22,3%, гіршу за прогнози ринку.
Капіталізація Delivery Hero впала на 4% на новини про те, що фінансовий директор німецького сервісу доставки їжі Емманюель Томассін покине компанію наприкінці вересня. Він обійме аналогічну посаду у британській фінтех-компанії Wise Plc.
Ринкова вартість французької ІТ-компанії Atos зростає на 0,8%. Компанія надасть фінансову звітність за 2023 рік у вівторок. Раніше вона двічі переносила термін публікації.
Котирування акцій європейського аерокосмічного концерну Airbus зростають на 0,2% на новини про покупку німецької ІТ-компанії Infodas, яка працює у сфері кібербезпеки. Сума угоди не розголошується.
У Франкфурті активне зростання демонструють акції сталеливарної компанії Rheinmetall (на 2,8%), у Парижі - папери розробника технологічних рішень для аерокосмічної галузі Thales (на 1,5%).
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