Зеленський підписав необхідний для $1,5 млрд від СБ закон про посилення повноважень НКЦПФР

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про регулювання та нагляд на ринках капіталу й організованих товарних ринках (№3585-ІХ, відомий як законопроєкт №5865), який підсилює повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) та ухвалення якого є умовою виділення Україні $1,5 млрд позики на розвиток (DPL) Світовим банком.

Як ідеться в інформації на сайті Верховної Ради в суботу, закон із підписом глави держави повернувся в парламент 22 березня.

Заступник голови профільного комітету Ради Ярослав Железняк уточнив, що засідання Світового банку щодо виділення $1,5 млрд DPL Україні призначено на 26 березня, і тепер за його підсумками очікують на позитивне рішення, тоді як заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук раніше підтвердив, що без підписання закону про НКЦПФР рішення не було б прийнято.

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06.03.24 Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов просить президента Володимира Зеленського застосувати право вето щодо прийнятого 22 лютого закону, який стосується ринків капіталу.

Як повідомлялося, закон було ухвалено 22 лютого, проте Нацкомісія звернулася до президента України з проханням застосувати право вето з правками до тексту "... для можливості гідно доопрацювати закон і внести необхідні правки, які в подальшому унеможливлять руйнування роботи регулятора, як державного інституту", - зазначив регулятор.

Комісія уточнювала, що йдеться про можливість підвищити зарплати за рахунок оптимізації кількості співробітників при збереженні загального бюджету органу на рівні 2022 року і формулювання щодо конфлікту інтересів і можливості родичів співробітників регулятора працювати на ринку.

Верховна Рада тричі безрезультатно розглядала ці пропозиції, зокрема під час голосування інших законів. Як стверджував під час слухань народний депутат Дмитро Разумков, дружина голови комісії Руслана Магомедова отримала за минулий рік в інвесткомпанії ICU 5,5 млн грн. Лише з четвертої спроби, 21 березня, під час голосування закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (№9667-1) Рада змогла змінити формулювання щодо конфлікту інтересів і можливості родичів працівників регулятора працювати на ринку, тоді як поправка про зарплати набрала лише 160 голосів із необхідних 226.

Згідно з ухваленою правкою, працівники НКЦПФР зобов'язуються уникати реального або потенційного конфлікту інтересів під час виконання ними посадових обов'язків, а Порядок запобігання, інформування, управління та врегулювання конфліктів інтересів службовцями НКЦПФР встановлюється Кодексом етики працівника Комісії.

Підписаний президентом закон передбачає підвищення інституційної спроможності НКЦПФР як нацрегулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків і розширення її повноважень, закріплення в законодавстві гарантій незалежності Комісії, зокрема фінансової, удосконалення законодавчих норм щодо міжнародної співпраці НКЦПФР, побудова ефективної системи нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринків відповідно до Принципу IOSCO з метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання зловживанням на зазначених ринках.

Документ також передбачає запровадження дієвих механізмів запобігання маніпулюванню, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та іншим зловживанням на ринках капіталу й організованих товарних ринків, зокрема заборону фінансових пірамід і боротьбу зі спробами їх організації.

У частині посилення фінансової незалежності НКЦПФР у законі запропоновано щорічні внески на регулювання з чинних професійних учасників ринку: торговців фінансовими інструментами, зберігачів, КУА - 15 прожиткових мінімумів (у разі поєднання видів сплачується найбільший внесок), організаторів торгівлі, клірингових організацій - 75 прожиткових мінімумів (п.м. - 2589 грн). Однак ця норма, згідно з документом, почне діяти вже після завершення війни.

Плата за реєстрацію емісії може становити 25 п.м., допуск іноземного цінного паперу - 5 п.м., за узгодження кандидатур на голів профучасників - 27 п.м.

Схвалена наприкінці березня 2023-го року нова програма розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України містила статтю про приведення правил ринку цінних паперів у відповідність до міжнародних стандартів. Спочатку передбачалося, що законопроєкт №5865 буде ухвалено до кінця травня 2023 року, однак ухвалення документа затягнулося.

Згідно з оновленим меморандумом із (МВФ) за програмою розширеного фінансування EFF, опублікованим у ніч на суботу, Україна після ухвалення закону проведе узгодження з принципами IOSCO, щоб стати його учасником до кінця грудня 2024 року з повною імплементацією інших положень ухваленого закону до кінця грудня 2025 року.

Серед інших зобов'язань в оновленому меморандумі в цій сфері - підвищення Нацкомісією операційної ефективності системи контролю за рухом капіталу в консультації з НБУ, зокрема шляхом гармонізації регулювання та приведення обмежень на рух капіталу за рахунками в цінних паперах у відповідність до обмежень, що застосовуються до банківських рахунків, до кінця липня 2024 року.