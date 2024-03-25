Банки видали підприємцям кредитів за держгарантіями на ₴108,2 мільярда

Українські банки із грудня 2020 року, станом на 1 березня 2024 року, видали мікро-, малому та середньому бізнесу кредитів під державні гарантії на портфельній основі на ₴108,2 мільярда, із них у лютому - на понад ₴2,9 мільярда.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видані 34 006 кредитів на загальну суму ₴108,2 мільярда", - йдеться у повідомленні.

У лютому підприємці отримали 768 кредитів на понад ₴2,9 мільярда за державними гарантіями на портфельній основі.

Станом на 1 березня 2024 року 29 банків-кредиторів обслуговують 18 385 кредитів на суму ₴65,6 мільярда. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили ₴29,4 мільярда. Це близько 67 % від загального ліміту наданих гарантій (₴43,9 мільярда).

У лютому 2024 року укладені 768 кредитних договорів на суму понад ₴2,9 мільярда із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі ₴1,5 мільярда.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 березня поточного року під державні гарантії на портфельній основі продовжує лідирувати АТ КБ «Приватбанк»: 12 169 кредитів на загальну суму ₴20,8 мільярда, що становить 56% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк»: 2 934 кредити на ₴11,5 мільярда (89% від ліміту банку). Укргазбанк закриває трійку лідерів: 743 кредити на ₴8,6 мільярда (61 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується: у Києві - 1 941 кредит на ₴6,9 мільярда; у Дніпропетровській області - 1 465 кредитів на близько ₴5 мільярдів; у Львівській області - 1 597 кредитів на ₴4,6 мільярда; у Київській області - 1 200 кредитів на ₴4,4 мільярда.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: сільське господарство - 5 656 кредитів на загальну суму ₴31,7 мільярда; оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 7 357 кредитів на ₴16,1 мільярда; переробна промисловість - 2 608 кредитів на близько ₴12 мільярдів; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність -1043 кредити на ₴2,2 мільярда; будівництво - 403 кредити на ₴1,3 мільярда.

Як повідомлялося, у січні за державними гарантіями на портфельній основі підприємці отримали 567 кредитів на понад ₴1,9 мільярда.

Програма кредитування з покриттям державними гарантіями на портфельній основі передбачає можливість для ММСП взяти кредит під державні гарантії, які покривають до 70% зобов'язань позичальника. Програма розрахована на підприємців, які не можуть взяти "звичайний" кредит через брак застави або ж відсутність кредитної історії. Програма впроваджується Міністерством фінансів і державним Укрексімбанком через мережу банків-партнерів. Позику може отримати представник мікро-, малого чи середнього бізнесу з річним доходом, що не перевищує еквівалент 50 млн євро, де працюють не більше 250 людей.