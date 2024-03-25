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Аграрії цьогоріч отримали кредитів майже на ₴24 мільярди
09:37 25.03.2024 |
З початку року більш як три тисячі агрогосподарств отримали за різними програмами банківські кредити на розвиток.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Укрінформ.
"У перші місяці 2024 року 3 850 агрогосподарств отримали 23,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» - 2 017 господарств профінансовано на 8,4 млрд гривень.", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської області (9,7 млрд грн виділено для 354 підприємств), Тернопільської (1,4 млрд грн для 153) та Кіровоградської областей (1,3 млрд грн для 485;).
За програмою «Доступні кредити 5-7-9» найбільше коштів отримали підприємства Київщини (1 млрд грн для 186 господарств), Харківщини (941,6 млн грн виділено для 119); Кіровоградщини (848,3 млн грн для 266) та Вінниччини (796,9 млн грн - для 213).
Як повідомлялось, програма «Доступні кредити 5-7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до ₴90 мільйонів. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
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