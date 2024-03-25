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Ціни на золото зростають, але залишаються нижче рекордних максимумів на тлі збереження сили долара

08:09 25.03.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у понеділок, але залишалися значно нижчими за нещодавні рекордні максимуми, оскільки стійке зміцнення долара чинило значний тиск на ринки металів.

Очікування нових сигналів щодо інфляції і процентних ставок в США також утримувало інвесторів в упередженому ставленні до долара, хоча на ринках металів все ще спостерігалася деяка купівля після різких втрат в п'ятницю.

Спотове золото о 07:13 EET подорожчало на 0,2% до 2169,77 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном виконання в квітні зросли на 0,5% до 2170,55 доларів за унцію.

Ціни на банківські метали торгувалися значно нижче рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня, коли сигнали про зниження процентних ставок з боку Федеральної резервної системи сприяли значному зростанню цін на жовтий метал.

Але наприкінці тижня золото різко впало з рекордних максимумів, оскільки "голубині" сигнали від інших центральних банків змусили інвесторів переорієнтуватися на долар як єдину високоприбуткову валюту з низьким рівнем ризику.

Індекс долара в понеділок виріс на 0,4% до місячного максимуму. Зміцненню долара також сприяло очікування даних по індексу цін PCE - ключового показника інфляції ФРС, який буде опублікований цього тижня, а також коментарі низки чиновників ФРС протягом тижня.

Інші дорогоцінні метали в понеділок показали змішану динаміку після різкого зниження на попередній сесії. Ф'ючерси на платину виросли на 0,6% до $913,40 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло впали на 0,1% до $24,812 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь різко відновилися в понеділок після значних втрат на попередній сесії. П'ятничні втрати також призвели до того, що ціни на мідь торгуються значно нижче 11-місячних максимумів, досягнутих минулого тижня.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,6% до $8,911,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США зросли на 0,8% до $4,0315 за фунт.

Минулого тижня червоний метал впав з 11-місячних максимумів після того, як в п'ятницю з'явилися дані про те, що світові поставки міді можуть бути не такими обмеженими, як спочатку очікувалося. Нещодавнє ралі міді було викликане в основному очікуваннями скорочення поставок, оскільки великі китайські переробники сигналізували про плани скорочення виробництва.

Але китайські дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що запаси міді в країні за останні місяці зросли до чотирирічного максимуму, що свідчить про те, що поставки в найбільшому в світі імпортері міді залишаються стабільними.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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