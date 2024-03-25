Азійські акції вагаються напередодні тижня, насиченого даними, японський Nikkei падає

Більшість азіатських акцій у понеділок торгувалися у діапазоні від флету до мінімуму, оскільки настрої залишалися напруженими перед ключовими економічними показниками цього тижня, а японський Nikkei 225 відступив від рекордних максимумів.

Регіональні ринки відстали від Волл-стріт, оскільки американські фондові індекси в п'ятницю закрилися трохи нижче. Ф'ючерси на американські фондові індекси на азійських торгах також тупцюють на місці, оскільки цього тижня очікується низка виступів представників Федеральної резервної системи та публікація даних по інфляції.

Японський індекс Nikkei 225 показав найгірші результати в Азії, впавши на 0,7%, оскільки інвестори зафіксували нещодавні рекордні максимуми. Більш широкий індекс TOPIX також впав на 0,7%.

Минулого тижня Nikkei піднявся до нових максимумів, незважаючи на перше за 17 років підвищення процентної ставки Банком Японії. Але перспектива подальшого посилення монетарної політики Японії тиснула на індекс протягом останніх сесій, особливо після того, як дані також показали зростання інфляції.

Дані по інфляції в Японії будуть опубліковані пізніше цього тижня і, ймовірно, вплинуть на перспективи Банку Японії.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,1% кожен, після значних втрат попередньої сесії на тлі зростаючих побоювань, що США запровадять більше експортних обмежень для країни, особливо в технологічному секторі.

Ці побоювання були посилені повідомленнями про те, що Пекін наказав урядовим організаціям припинити використання чіпів від Intel Corporation і Advanced Micro Devices Inc, а також про те, що операційна система Windows від Microsoft також має бути відсторонена від використання.

Китайські акції впали в п'ятницю після того, як американські чиновники припустили, що деякі китайські виробники мікросхем знехтують американським торговим законодавством 2023 року, що потенційно може призвести до більш суворих американських обмежень для китайських технологічних компаній.

Більшість основних китайських акцій технологічних компаній у понеділок продовжили нести втрати, хоча зростання в інших секторах допомогло компенсувати це падіння. Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,3%.

Застосунок для доставки їжі Meituan був серед лідерів зростання на Hang Seng, збільшившись майже на 8% після того, як його квартальні прибутки перевершили очікування.

Китайські чиновники також надали позитивні коментарі щодо своїх планів розвитку економіки та промисловості, хоча вони не дали чітких сигналів щодо подальших запланованих заходів стимулювання.

Більшість інших азіатських ринків були приглушеними. Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,1%, зосередившись на даних по промисловому виробництву і роздрібних продажах, які вийдуть пізніше цього тижня.

Малайзійські акції очолили втрати в Південно-Східній Азії, знизившись на 0,5%.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,6% завдяки зростанню акцій гірничодобувних і банківських компаній. Ключові дані по інфляції в Австралії також будуть опубліковані пізніше цього тижня.

Індійські ринки були закриті на вихідні.