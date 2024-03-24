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АНАЛІТИКА

Чистий продаж НБУ цього тижня підскочив до $680 млн

14:24 24.03.2024 |

Фінанси

 

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) зріс з $262,6 млн минулого тижня до $680,4 млн цього, що відповідає показникам на самому початку року, свідчать дані регулятора.

Згідно з ними, продаж валюти збільшився з $263,0 млн до $680,9 млн, тоді купівля залишилася на мізерному рівні, хоч і злегка збільшилася - з $0,37 млн до $0,46 млн.

Офіційний курс гривні за підсумками тижня ослаб майже на 11 коп. - з 38,7998 грн/$1 до $38,9075 грн/$1. За даними регулятора, він знижувався в першій половині тижня, досягнувши історичного мінімуму в середу - 39,1399 грн/$1, після чого в четвер зміцнився одразу на 21 коп., а потім ще на 2 коп у п'ятницю.

На готівковому ринку курс гривні ослаб за тиждень на 29 коп. На відміну від міжбанківського ринку після зміцнення в четвер з 39,31 грн/$1 до 39,16 грн/$1 у п'ятницю він знову знизився до 39,30 грн/$1.

Динаміка негативного сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та її продажу відповідала коливанням гривні в цей час: з $15,4 млн у понеділок воно зросло до $20,7 млн у середу.

Як повідомлялося, Україна 20 березня отримала перший транш EUR4,5 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility і $1,5 млрд від Канади, тоді як до цього від початку року всі зовнішні надходження становили лише $1,2 млрд. Окрім того, рада директорів МВФ у ніч проти п'ятниці схвалила виділення Україні четвертого траншу за програмою розширеного фінансування EFF $880 млн, які повинні надійти протягом двох-трьох днів, а 22 березня до бюджету надійшло $230 млн від Японії в рамках проєкту Світового банку на відновлення сільського господарства.

За прогнозами Нацбанку, Україна з середини березня до кінця квітня може отримати зовнішнє фінансування на суму $10 млрд або навіть більше за визначеної в держбюджеті потреби на весь рік $37,3 млрд.

Водночас представники Нацбанку на пресконференції 14 березня зазначили, що таке неритмічне зовнішнє фінансування не призведе до якихось шоків на валютному ринку.

За підсумками лютого чистий продаж НБУ знизився до $1,50 млрд із $2,53 млрд у січні, $3,55 млрд у грудні та $2,45 млрд у листопаді. Однак через низьку зовнішню підтримку міжнародні резерви знизилися в лютому на 3,8%, або на $1,47 млрд - до $37,05 млрд після того, як у січні вони впали на 4,9%, або на $1,98 млрд грн.

Нацбанк у січні знизив прогноз міжнародних резервів України на кінець 2024 року до $40,4 млрд із $44,7 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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